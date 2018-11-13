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ВТБ повысил ставки по ипотеке
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ВТБ повысил ставки по ипотеке 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Теперь клиенты «с улицы» могут получить кредит в банке на покупку строящегося или готового жилья под 10% годовых. Бюджетники и госслужащие (сегмент «Люди дела») могут рассчитывать на ставку 9,6% годовых, а в случае получения зарплаты на карту банка — на ставку 9,5% годовых. Для прочих зарплатных клиентов банка ставка составит 9,7% годовых. При этом при покупке квартиры площадью более 65 кв. метров будет действовать единая ставка — 9,3% годовых.
Рефинансировать действующий ипотечный заем, оформленный в стороннем банке, теперь доступно под 9,7% годовых для клиентов «с улицы», под 9,4% годовых — для зарплатных клиентов, под 9,3% годовых для сегмента «Люди дела» и под 9,2% годовых для зарплатных клиентов сегмента «Люди дела».
Минимальный первоначальный взнос заемщика «с улицы» составляет 15% собственных средств от стоимости недвижимости, зарплатного клиента — 10%. Сумма кредита может достигать 60 млн рублей в зависимости от программы, а срок — 30 лет.
Любой из указанных кредитов в банке можно оформить по двум документам в рамках опции «Победа над формальностями» без повышения ставки до конца 2018 года. Единственным ограничением выступает укрупненный первоначальный взнос: 30% от стоимости строящегося жилья, 40% — готового и 50% — при рефинансировании.
«Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года банк ВТБ занял второе место по объему ипотечного портфеля в нашем рейтинге ипотечных банков», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
При отказе заемщика от личного/титульного страхования ставка вырастет на один процентный пункт.
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