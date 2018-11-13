Спрос россиян на доллары достиг максимума за 2 года

ЦБ: чистый спрос на доллары достиг максимума за 2 года

В сентябре 2018 года на внутреннем рынке значительно сократилось предложение наличной иностранной валюты со стороны населения. При этом спрос на неё оставался стабильным, что привело к росту чистого спроса на 18%.

Согласно опубликованным данным Банка России, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту снизился на 2% по сравнению с показателями августа, составив $6,2 млрд Спрос на американскую валюту остался стабильным ($4,4 млрд), на европейскую валюту — снизился на 6% до $1,8 млрд

Объём покупки гражданами наличной валюты в банках составил $3,2 млрд, снизившись на 3%. Со счетов физлица сняли около $3 млрд, что соответствует уровню августа.

Совокупное предложение наличной иностранной валюты населением упало за месяц на 16% до $3,2 млрд Долларов стали предлагать меньше на 16% ($2,3 млрд), европейской валюты — на 14% ($0,9 млрд). В сентябре банки приобрели у населения $1,4 млрд наличной иностранной валюты (снижение к августу на 21%), на валютные счета в банках граждане зачислили $1,8 млрд (минус 11%).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в сентябре 18% до $3 млрд