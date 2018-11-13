Ещё
Спрос россиян на доллары достиг максимума за 2 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Одумайтесь, вам отключат газ
Одумайтесь, вам отключат газ
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.56
$
66.45
76.11
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
69.27
+0.38 Золото
1203.04
+0.23 РТС
1116.43
+0.34
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1261
–0.0084
30.10
1.1345
12.11
07.11
02.11

ЦБ: чистый спрос на доллары достиг максимума за 2 года 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В сентябре 2018 года на внутреннем рынке значительно сократилось предложение наличной иностранной валюты со стороны населения. При этом спрос на неё оставался стабильным, что привело к росту чистого спроса на 18%.
Согласно опубликованным данным Банка России, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту снизился на 2% по сравнению с показателями августа, составив $6,2 млрд Спрос на американскую валюту остался стабильным ($4,4 млрд), на европейскую валюту — снизился на 6% до $1,8 млрд
Объём покупки гражданами наличной валюты в банках составил $3,2 млрд, снизившись на 3%. Со счетов физлица сняли около $3 млрд, что соответствует уровню августа.
Совокупное предложение наличной иностранной валюты населением упало за месяц на 16% до $3,2 млрд Долларов стали предлагать меньше на 16% ($2,3 млрд), европейской валюты — на 14% ($0,9 млрд). В сентябре банки приобрели у населения $1,4 млрд наличной иностранной валюты (снижение к августу на 21%), на валютные счета в банках граждане зачислили $1,8 млрд (минус 11%).
Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в сентябре 18% до $3 млрд
News.ru: последние новости
Российские компании поднимут сотрудникам зарплаты «Забытые» вклады могут пойти на страховые выплаты Новый способ кражи денег из банкоматов выявили эксперты
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине начинается коммунальная катастрофа988
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару139
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство514
Россиянам повысят зарплаты6
«У США есть средства для остановки „Северного потока-2“»10
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
00:38
На Украине начинается коммунальная катастрофа
Экономика Статьи
01:24
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство
Личный счет Статьи
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение