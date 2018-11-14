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Стипендию нельзя будет арестовать
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Стипендию нельзя будет арестовать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / КОНСТАНТИН КАПУНОВ
Студентам, аспирантам и докторантам очной формы обучения будут продолжать выплачивать стипендии, даже если счета вуза временно заблокируют из-за задолженности по налогам. Как стало известно «Парламентской газете», соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Василий Шишкоедов.
Действующее законодательство предусматривает, что банк, получив исполнительный документ или решение налогового органа, должен приостановить действие счетов учреждения-должника. До исполнения обязательств блокируются все операции по счетам кроме погашения задолженности и расчётов по оплате труда. В такую ситуацию нередко попадают учебные заведения, у которых может не оказаться денег, когда подходит время перечислять налоги или коммунальные платежи, пояснил депутат.
«Все поступившие деньги идут в первую очередь на долги и зарплаты. А стипендии в законодательстве упустили. И студенты, аспиранты, докторанты очной формы обучения остаются, грубо говоря, в роли наказанных. Стипендия же — это важное социальное обязательство, дающее студенту поддержку», — сказал Шишкоедов.
С такой проблемой к депутату, который представляет в Госдуме Курганскую и Челябинскую области, не раз обращались на региональной неделе преподаватели и студенты. Он предлагает исправить правовую коллизию и распространить исключение, сделанное для работников учебных заведений, на студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения, внеся поправки в Федеральный закон 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
У законопроекта будет несколько соавторов, в том числе заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и другие депутаты, сообщил Шишкоедов. Текст документа уже подготовлен и его планируется направить на рассмотрение во фракцию и Совет Госдумы. «Если будет получено одобрение, он будет внесён в Государственную Думу», — заключил парламентарий.
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