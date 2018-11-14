Стипендию нельзя будет арестовать

Студентам, аспирантам и докторантам очной формы обучения будут продолжать выплачивать стипендии, даже если счета вуза временно заблокируют из-за задолженности по налогам. Как стало известно « Парламентской газете », соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Василий Шишкоедов.

Действующее законодательство предусматривает, что банк, получив исполнительный документ или решение налогового органа , должен приостановить действие счетов учреждения-должника. До исполнения обязательств блокируются все операции по счетам кроме погашения задолженности и расчётов по оплате труда. В такую ситуацию нередко попадают учебные заведения, у которых может не оказаться денег, когда подходит время перечислять налоги или коммунальные платежи, пояснил депутат.

«Все поступившие деньги идут в первую очередь на долги и зарплаты. А стипендии в законодательстве упустили. И студенты, аспиранты, докторанты очной формы обучения остаются, грубо говоря, в роли наказанных. Стипендия же — это важное социальное обязательство, дающее студенту поддержку», — сказал Шишкоедов.

С такой проблемой к депутату, который представляет в Госдуме Курганскую и Челябинскую области, не раз обращались на региональной неделе преподаватели и студенты. Он предлагает исправить правовую коллизию и распространить исключение, сделанное для работников учебных заведений, на студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения, внеся поправки в Федеральный закон 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».