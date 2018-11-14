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Неиспользованные отпуска россиян перестанут «сгорать»
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Неиспользованные отпуска россиян перестанут «сгорать» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неиспользованные россиянами отпуска перестанут сгорать через полтора года. Соответствующее решение принял Конституционный суд. Текст постановления опубликован на сайте инстанции.
Юрист PwC Legal Давид Денисенко в беседе с «Ведомостями» напомнил, что до вступления в России в силу конвенции Международной организации труда «Об оплачиваемых отпусках» суды обязывали работодателей компенсировать деньгами все дни неиспользованного отпуска, а после — уже не всегда.
«Судебная практика по спорам о выплате компенсации при увольнении стала противоречивой», — отметил он.
Один из примеров такой «противоречивой» практики и рассмотрел КС, который в своем постановлении обратил внимание на то, что кроме «сгорания» отпусков через полтора года текст конвенции гласит и о том, что ориентироваться следует на внутренний устав компании, если он выгоднее для работника.
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