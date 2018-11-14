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Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
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Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ в 2019 году 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства.
В сообщении сказано, что из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года.
В правительстве подчеркнули, что уровень в 1,7 процента обеспечивает учет повышения НДС.
Жить станет дороже: как повысят тарифы ЖКХ
С 1 июля 2019 года тарифы ЖКХ будут дополнительно проиндексированы на 2,4 процента к январю. Фактически это означает суммирование индексов платы, подчеркнули в кабмине.
В правительстве напомнили, что обычно плата за коммуналку индексировалась один раз — с 1 июля и в среднем на четыре процента.
Ранее власти предлагали проиндексировать тарифы с января 2019-го на 1,7 процента из-за повышения ставки НДС, а с июля — на четыре процента по инфляции. В итоге в правительстве выступили за двухэтапную индексацию, но в меньших объемах.
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев соглашался только с индексацией на 1,7 процента и только в регионах, где тарифы ниже «эталона». По его словам, в большинстве регионов тарифы и так выше экономически обоснованного уровня. Он считает, что их нужно либо снизить, либо тратить деньги на ремонт и модернизацию.
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