Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о двухэтапной индексации тарифов ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

В сообщении сказано, что из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года.

В правительстве подчеркнули, что уровень в 1,7 процента обеспечивает учет повышения НДС.

С 1 июля 2019 года тарифы ЖКХ будут дополнительно проиндексированы на 2,4 процента к январю. Фактически это означает суммирование индексов платы, подчеркнули в кабмине.

В правительстве напомнили, что обычно плата за коммуналку индексировалась один раз — с 1 июля и в среднем на четыре процента.

Ранее власти предлагали проиндексировать тарифы с января 2019-го на 1,7 процента из-за повышения ставки НДС, а с июля — на четыре процента по инфляции. В итоге в правительстве выступили за двухэтапную индексацию, но в меньших объемах.