Как подскочат цены на «коммуналку»

Тарифы вырастут дважды: как подскочит коммуналка

Правительство утвердило схему повышения жилищно-коммунальных тарифов в 2019 году. Она пройдет в два этапа: с 1 января плата вырастет на 1,7%, а с 1 июля — еще на 2,4%. Такой двухэтапный вариант был выбран из-за того, что с начала следующего года повысится НДС до 20%. Ситуацию в отрасли эта индексация изменит не сильно. Как ранее говорил вице-премьер Виталий Мутко задолженность в сфере ЖКХ составляет 1,3 трлн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление «Об особенностях индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году». В следующем году она будет проходить в два этапа.

«В связи с повышением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% было принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года на уровне 1,7%, обеспечивающем учёт повышения НДС, а с 1 июля 2019 года дополнительно на уровне 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года», — говорится в справке к постановлению.

До этого плата граждан за коммунальные услуги индексировалась однократно — только с 1 июля, как правило, в среднем на уровне 4%.

Ранее такую схему предложило применить Минэкономразвития . Ведомство отмечало, что повышение НДС «в соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ», а фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года.

Чтобы ресурсоснабжающие организации и управляющие компании смогли переложить рост НДС на граждан, и было предложено провести индексацию в два этапа.

«Тут главная задача, чтоб общая индексация не вышла за 4%. Мы считаем неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей. Можно, конечно, говорить действительно об изменении сроков этой частичной индексации, но общий объем индексации 4% не превысит», — говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Общий ее размер, правда, превысит в результате 4%. Это также будет выше уровня инфляции в 3,8%, который Минэкономразвития ожидает по итогам этого года.

Между тем долги населения и компаний за коммунальные услуги продолжают расти. По данным Росстата, коммуналка отъедает у семей все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать. В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд В 2016-м — 270 млрд В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

Вице-премьер Виталий Мутко назвал сумму дебиторской задолженности на 1 октября 2018 года в сфере ЖКХ.

«По данным статистики, мы видим, что дебиторская задолженность на 1 октября 2018 года в сфере ЖКХ составляет 1 трлн 298 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом текущего года она снизилась более чем на 100 млрд руб.», — сказал Мутко.

Он заявил, что принятое решение о поэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году означает, что регионам необходимо активизировать работу по поиску дополнительных резервов: прежде всего ресурсоснабжающим организациям, а именно, проводить работу с дебиторской задолженностью

При этом, заметил Мутко, в сфере ЖКХ дебиторская задолженность является важным ресурсом на сегодняшний день. По его словам, как следствие, снижается задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Но, несмотря на то, что с начала года наблюдается снижение дебиторской задолженности и задолженности по топливно-энергетическим ресурсам, суммы долгов остаются значительными, а в некоторых регионах растут, добавил он.

В некоторых регионах, по информации правительства, к началу отопительного сезона были запасены недостаточные объемы топлива.

На 1 ноября в стране к отопительному сезону заготовлено 5,3 миллионов тонн угля и 2,7 миллионов тонн жидкого топлива, то есть больше, чем в прошлом сезоне. Несмотря на это, есть регионы, которые вызывают беспокойство.

«Ситуация по нескольким субъектам РФ по углю и мазуту нас несколько настораживает», — отмечал глава Минстроя Владимир Якушев.

При этом стоит подчеркнуть, что благосостояние россиян не растет. Предыдущие четыре годы их реальные располагаемые доходы падали. За январь-сентябрь этого года, по данным Росстата, они выросли всего на 1,7%. При этом в августе и сентябре они снова начали снижаться. В сентябре падение к сентябрю прошлого года составило 1,5%.

Новое повышение тарифов на услуги ЖКХ, платы за вывоз мусора, вкупе с ростом НДС (а значит и цен на все потребительские товары), сильно ударит по кошельку россиян. Это, с большой долей вероятности, приведет к еще большему увеличению долгов по коммуналке.

Власти, правда, обещают не отключать дома от тепла за долги. Президент России Владимир Путин призвал оперативно решать проблемы по задолженности за услуги ЖКХ.