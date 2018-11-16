Карты «Мир» оказались под угрозой санкций

Банк России готовится защитить национальную платежную систему «Мир» в случае введения против нее санкций США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Светлану Ромашкину.

«Скажу честно, с того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то опять планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предохраниться, предусмотреть возможные способы защиты. Мы бегаем без устали два месяца. Честно скажу, иногда по ночам», — сказала она на встрече банкиров с руководством Центробанка.

При введении санкций США банкоматы, работающие с международными платежными системами Visa и MasterCard, откажутся признавать карту «Мир» законным средством платежа, пишет News.ru.

Однако эксперты считают, что «Мир» уже продемонстрировал свою устойчивость к санкциям по работе в Крыму, и с введением новых санкций ничего не изменится, поскольку технологически этой системой управляют не отдельные банки, а Национальная система платежных карт.