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В Москве подорожало вторичное жилье
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Вторичное жилье в Москве вновь подорожало 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В октябре 2018-го на московском рынке неновых квартир средняя удельная цена предложения увеличилась на 0,6 процента, до 225 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По подсчетам аналитиков, с начала года стоимость «квадрата» вторичного жилья выросла почти на шесть процентов. Спрос на бывшую в употреблении недвижимость также стабильно увеличивается.
«Активность покупателей вторичной недвижимости в Москве в октябре была очень высокой, — отмечают в "МИЭЛЬ". — Это во многом обусловлено недавним ростом ставок по ипотеке, которые, однако, пока находятся на относительно комфортном уровне. Тем не менее, покупатели, которые откладывали покупку по каким-то причинам, поняли, что более приятных условий в ближайшее время не ожидается, и активизировались».
Наиболее заметно по итогам октября 2018-го подорожали вторичные квартиры в Новомосковском и Троицком округах — на три и один процент соответственно.
Объем предложения «вторички» за месяц снизился почти на два процента, до 38,6 тысячи квартир, свидетельствуют предоставленные материалы.
Ранее в ноябре аналитики другого агентства заявили о рекордном увеличении спроса на вторичное жилье в Москве. По их данным, за октябрь он вырос более чем на треть. Число сделок одновременно увеличилась на четверть. Столь значительного прироста числа покупателей на рынке «вторички» не фиксировали с ажиотажного декабря 2014-го, когда люди спешно вкладывали деньги в недвижимость в попытках сохранить сбережения от обесценивания.
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