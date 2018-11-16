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Блогеров хотят заставить платить налоги
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Блогеров могут заставить платить налоги 

Российская Газета + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владельцы блогов, которые что-либо рекламируют на своих страничках, должны зарегистрироваться как юрлица и платить налоги. С таким предложением выступили в Госдуме.
Идею высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
— Необходимо для соцсетей ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем, — цитирует его агентство "Москва".
Особенно это должно касаться блогеров в Instagram с большим количеством подписчиков, которые используют блог в том числе и для продвижения товаров или услуг, пояснил депутат.
Из этого вытекает, что блогеру, оформленному как юрлицо, придется платить налоги, ведь это будет уже бизнес, заявил замглавы комитета. Он также предложил возможность выбора — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью.
Важно также, что у блогера появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе. Например, если будет рекламироваться непроверенная косметика или некачественные продукты питания.
Остается непроясненным вопрос, как власти намерены осуществлять контроль за популярными блогерами, которые нередко рекламируют товары или услуги по бартеру с компаниями.
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