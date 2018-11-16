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Назван срок пересмотра потребительской корзины в России
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Назван срок пересмотра потребительской корзины в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские власти планируют пересмотреть состав потребительской корзины с 2021 года, максимально приблизив качество минимального набора продуктов к нормам, соответствующим здоровому питанию, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Потребительские корзины будут пересмотрены во всех регионах России. Этим будет заниматься специально созданная рабочая группа.
По словам вице-премьера, повысить ценность минимального набора планируют за счет увеличения объемов рыбы, мяса, овощей и фруктов, а также молочной продукции. Одновременно планируется снизить объем хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров, пишет «Экономика сегодня».
Вместе с тем будет необходимо уточнить соотношение цен непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, при этом учитывая изменения, происходящие в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств.
Потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных услуг и товаров. Она используется для расчета прожиточного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах.
Ранее Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший прожить месяц на 3,5 тыс. рублей, заявил, что подобная «диета» является геноцидом и подразумевает только низкое качество продуктов и недоедание.
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