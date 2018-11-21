НДС на полезные продукты предложили снизить

В правительстве предложили отменить или снизить НДС на полезные продукты

Экспертный совет при правительстве предлагает включить в нацпроект "Демография" меры, направленные на продвижение здорового образа жизни, в том числе отмену или снижение налога на добавленную стоимость (НДС) в применении к полезным продуктам, а также возможное введение субсидий на них. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав поддержал предложение ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски. В случае введения нового акциза килограмм докторской колбасы может подорожать в среднем на 160 рублей, отмечается в публикации издания. В Минсельхозе выступили против этой инициативы. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что Минздрав не поддерживает введение акцизов на колбасные изделия, но рекомендовала ограничить потребление колбасных продуктов.

"К эффективным мерам, направленным на продвижение идей здорового образа жизни, эксперты также относят отмену или снижение НДС, либо введение субсидий на наиболее полезные продукты питания — цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот", — говорится в сообщении пресс-службы совета.

Эффективной мерой, по мнению членов экспертного совета, будет также стимулирование таких программ в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности — в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Тыве, Чечне.

"Также эксперты предлагают рассмотреть вопрос о субсидировании фруктов и овощей, продуктов с высоким содержанием пищевых волокон, а также витамина D3 для районов Крайнего Севера и приравненных к ним с низкими доходами населения", — уточнили в пресс-службе.

В числе мер может быть установление акцизов на продукцию с высоким содержанием соли.

Эти рекомендации были разработаны в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленными на сокращение сердечно-сосудистых заболеваний, которые во всем мире являются основной причиной преждевременной смертности. По данным ВОЗ, около 80% инсультов и инфарктов можно предотвратить при соблюдении таких мер.

Эксперты совета при правительстве также отмечают, что эталонным в мире считается опыт Финляндии, которая с 1970-х годов реализует программу, направленную "на снижение употребления продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара, стимулированием потребления продуктов с высоким содержанием йода, селена, овощей и фруктов". Эти меры вместе с сокращением потребления табака и алкоголя позволили за 30 лет сократить на 80% смертность от заболеваний сердца и сосудов, а также на 13 лет повысить ожидаемую продолжительность жизни.

О нацпроекте

Одной из основных целей национального проекта "Демография", который будет реализовываться в РФ с 1 января 2019 года, является увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году в соответствии с указом президента. Нацпроект включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей — содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,1 трлн рублей.