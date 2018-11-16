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Депутаты предложили ввести новый налог
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Депутаты предложили ввести налог для блогеров 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Reuters
В Госдуме предложили обязать блогеров платить налог в размере 1%, пишет «Коммерсант».
По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, регистрация в качестве блогера позволит обезопасить аккаунт в социальной сети от взлома и кражи. Также, по его словам, введение налогообложения для блогеров позволит молодежи стать социально и экономически активными с раннего возраста.
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Сами блогеры отнеслись к идее скептически. По их словам, все крупные блогеры уже и так платят налоги в качестве индивидуальных предпринимателей, поскольку большинство рекламодателей соглашаются работать только на условиях, что все платежи будут проводиться официально.
При этом эксперты говорят, что поиск неплательщиков будет обходиться государству слишком дорого.
«Во-первых, их (неплательщиков) невозможно регулировать, и администрирование их налогообложения будет обходиться дороже всех тех налогов, которые они заплатят», — считает совладелец видеоблогерского агентства Z Аgency Александр Балковский.
Он также отметил, что налог в 1% сократит в разы нагрузку на блогеров, которые сейчас выплачивают в казну от 6% своих доходов.
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