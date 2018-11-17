«Бояться нечего». Россияне возвращаются в банки

Вкладчики два месяца подряд, в августе и сентябре, забирали деньги из банков. В октябре же депозиты населения снова выросли. Почему россияне передумали?

Россияне вернулись в банки. После оттока депозитов, который наблюдался в августе и сентябре, в октябре вклады населения снова выросли. Объем прироста в прошлом месяце был сопоставим с августовским оттоком, сообщают «Ведомости»

Одна из причин — повышение банками процентных ставок. В октябре средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках выросла, превысив 7% годовых.

— Рост вкладов в октябре связан отчасти с ростом процентных ставок по вкладам. Одним из факторов стало повышение ключевой ставки Центрального банка на четверть процентного пункта в сентябре до 7,5%. Но можно отметить и второй фактор: отток вкладов из крупнейших госбанков был связан с новыми августовскими санкциями, причем не только с введенными, но и с ожидаемыми. Сейчас ситуация значительно успокоилась, и это благотворно воздействует и на рынок вкладов. Ситуация остается, конечно же, неустойчивой. Все в существенной степени зависит от того, как будет развиваться антироссийская санкционная политика. Если будет мощный удар, то тенденция сокращения вкладов, конечно же, продолжится, причем основным ударом могут стать валютные сбережения населения.

— Какой самый надежный вариант, сейчас непонятно?

— С подводной лодки, как известно, убежать сложно.

Александр Данилов директор рейтингового агентства Fitch Ratings «А где их хранить-то, дома? Дома есть риск пожара, кражи. Ячейки — тоже бывают всякие неприятные случаи в банках. На банковском счете, во всяком случае, у вас есть вся документация, вы всегда можете доказать, что это ваши деньги. Ничего с ними не случится, если это надежные банки, а если еще покрыты системой страхования, то двойная защита. Людям вообще нечего бояться, большинству-то уж точно. Если у человека лежит небольшая сумма, которая покрыта системой страхования вкладов, то сильно вообще переживать не о чем».

У депозитов компаний противоположная динамика. Корпоративные вклады в октябре, как пишут «Ведомости», снизились почти на процент, а в сентябре они росли более чем на 1,5%.