Ещё
«Бояться нечего». Россияне возвращаются в банки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Раскрыты пути контрабанды "санкционки" в РФ
Раскрыты пути контрабанды "санкционки" в РФ
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.10
$
66.15
75.11
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
67.10
+0.00 Золото
1221.14
–0.06 РТС
1134.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1416
+0.0019
04.11
1.1397
15.11
11.11
06.11

«Бояться нечего». Россияне возвращаются в банки 

BFM.RU 19 минут назад
Фото: ТАСС
Вкладчики два месяца подряд, в августе и сентябре, забирали деньги из банков. В октябре же депозиты населения снова выросли. Почему россияне передумали?
Россияне вернулись в банки. После оттока депозитов, который наблюдался в августе и сентябре, в октябре вклады населения снова выросли. Объем прироста в прошлом месяце был сопоставим с августовским оттоком, сообщают «Ведомости».
Одна из причин — повышение банками процентных ставок. В октябре средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках выросла, превысив 7% годовых.
Но это только одна причина, говорит начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:
— Рост вкладов в октябре связан отчасти с ростом процентных ставок по вкладам. Одним из факторов стало повышение ключевой ставки Центрального банка на четверть процентного пункта в сентябре до 7,5%. Но можно отметить и второй фактор: отток вкладов из крупнейших госбанков был связан с новыми августовскими санкциями, причем не только с введенными, но и с ожидаемыми. Сейчас ситуация значительно успокоилась, и это благотворно воздействует и на рынок вкладов. Ситуация остается, конечно же, неустойчивой. Все в существенной степени зависит от того, как будет развиваться антироссийская санкционная политика. Если будет мощный удар, то тенденция сокращения вкладов, конечно же, продолжится, причем основным ударом могут стать валютные сбережения населения.
— Какой самый надежный вариант, сейчас непонятно?
— С подводной лодки, как известно, убежать сложно.
Директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов, в свою очередь, положительно оценивает для вкладчиков возврат в депозиты. По его словам, бояться нечего:
Александр Данилов директор рейтингового агентства Fitch Ratings «А где их хранить-то, дома? Дома есть риск пожара, кражи. Ячейки — тоже бывают всякие неприятные случаи в банках. На банковском счете, во всяком случае, у вас есть вся документация, вы всегда можете доказать, что это ваши деньги. Ничего с ними не случится, если это надежные банки, а если еще покрыты системой страхования, то двойная защита. Людям вообще нечего бояться, большинству-то уж точно. Если у человека лежит небольшая сумма, которая покрыта системой страхования вкладов, то сильно вообще переживать не о чем».
У депозитов компаний противоположная динамика. Корпоративные вклады в октябре, как пишут «Ведомости», снизились почти на процент, а в сентябре они росли более чем на 1,5%.
BFM.RU: последние новости
Успеть заплатить налоги за две недели и спать спокойно Невостребованные вклады россиян могут перейти в бюджет РФ Голикова: состав потребительской корзины будет пересмотрен с 2021 года
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взялись за старое: Россия покупает бумаги США21
С поставками по «Северному потоку» возникли перебои16
Карты «Мир» оказались под угрозой санкций323
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»104
Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки Экономика
00:31
Недешевые слабости: как воруют деньги с карт
Личный счет Статьи
00:47
Цены на молоко могут рухнуть без «Меркурия»
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение