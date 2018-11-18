«Подарки» от банков: выгоднее ли «новогодние» вклады, кредиты и кешбэки?

Собственную акцию со сниженной ставкой по потребительским кредитам запустил Сбербанк . При этом выгодно оформить кредит под 11,9% годовых можно только в онлайн-банке, в отделении кредитной организации ставка будет уже на уровне 12,4%. А главное, сумма кредита должна быть не менее миллиона рублей. Стоит не выполнить условия банка — ставка взлетит до 20%.

Россельхозбанк также обещает низкую ставку — 11,7%, но только зарплатным и «надежным» клиентам, а также бюджетникам. Для остальных ставка будет выше на процент.

Внимательно вчитывайтесь в условия договора, советует президент финансовой группы Whitestone Capital Александр Просвиряков:

Александр Просвиряков, президент финансовой группы Whitestone Capital: «Банк в любом случае закладывает свою комиссию и пытается это замаскировать, в первую очередь отвлечь внимание клиента-заемщика, рассказать, что это временное ограниченное предложение, такие суперусловия продлятся недолго. Это обычные трюки, которые используют банки. В любом случае, если клиент решил взять кредит, он перепроверяет всю информацию. И желательно убрать все красивые слова, все спецтермины и сказать: беру одну сумму, сколько отдам? И вычесть одну сумму из другой, посмотреть размер переплаты и перевести ее в любое значение в процентах годовых, чтобы иметь полную картину».

Ряд банков предлагает также повышенный кешбэк за новогодний шопинг. К примеру, Ситибанк обещает вернуть 20%, причем акция продлится до 24 апреля следующего года. Правда, в рамках акции максимальный кешбэк ограничен суммой всего в 5 тысяч рублей.

Повышенный возврат средств обещает и «Хоум Кредит», однако, чтобы его получить, придется держать на карте минимальную сумму, а повышенный кешбэк будет только за покупки у партнеров, в остальных магазинах — всего 1%.

На что еще стоит обратить внимание, рассказывает ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов:

Юрий Беликов, ведущий методолог рейтингового агентства «Эксперт РА»: «Нужно смотреть на то, что условия как по кредитным, так и депозитным продуктам могут быть недолгосрочны. Например, если банк предлагает вклад с повышенной ставкой, то нужно обратить внимание на то, что этот вклад может быть непополняемым. То есть физические лица откроют вклад, разместят на нем средства по акции, но в дальнейшем не смогут пополнять этот вклад и обеспечивать поступление новых средств по той же процентной ставке, которая будет по акции. В части кешбэка по кредитным продуктам или даже дебетовым картам я не стал бы искать подвоха. Все уже привыкли к тому, что кешбэк на более привлекательных по сравнению со стандартными продуктами условиях действует ограниченное время. Соответственно, возможно, он позволит вернуть какие-то средства с предновогодних покупок, но не более того. Как срок действия акции закончится, выгоды уже не будет».

Между тем вклады населения в российских банках в октябре вновь выросли. До этого два месяца подряд наблюдался отток депозитов. Это произошло, в частности, благодаря повышению банками процентных ставок.