На что уходят деньги россиян

Почти треть россиян тратят на продукты более половины своего дохода

Около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Rabota.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС

«28% наших соотечественников тратят на продукты питания более половины своего дохода. Немного меньше денег уходит у 21% россиян — от 40 до 50%. Практически у каждого пятого (19%) — [эта статья расходов составляет] 30 — 40%. У 14% респондентов от совокупного дохода на продукты питания уходит примерно четвертая часть (20% — 30%), а от 10% до 20% — всего у 7% [опрошенных]», — отмечается в опросе.

Отвечая на вопрос, приходилось ли им экономить на продуктах, подавляющее большинство респондентов (91%) ответили утвердительно, и только 9% — отрицательно.

В исследовании портала россияне также назвали продукты, на которых они стали бы экономить в первую очередь в случае нехватки денежных средств. Выяснилось, что это — рыбопродукты (61%), сахар и кондитерские изделия (53%), свежие фрукты (50%). Также многие выделили мясо — 47%. В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проведено в ноябре.