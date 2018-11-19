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Банки России включили долларовый пылесос
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Банки России подняли ставки на валютные вклады 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Десять крупнейших банков России подняли ставки из-за продолжающегося оттока денежных средств.
Боясь введения новых санкций со стороны США, россияне начали массово забирать свои депозиты из отечественных финансовых учреждений. Банки решили повысить интерес населения к долларовым вкладам, подняв процентную ставку. Самые привлекательные предложения уже достигают 4% годовых.
Назван максимальный курс доллара на этой неделе
Многие банки также поднимают процентные вклады в евро, информируют «Ведомости».
Ранее News.ru писал о том, что иностранцы дистанционно похитили крупную сумму денег из якутского банка. Украденные деньги преступники перевели в криптовалюту и вывели из России. По данному факту заведено уголовное дело.
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