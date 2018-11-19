Банки России включили долларовый пылесос

Банки России подняли ставки на валютные вклады

Десять крупнейших банков России подняли ставки из-за продолжающегося оттока денежных средств.

Боясь введения новых санкций со стороны США, россияне начали массово забирать свои депозиты из отечественных финансовых учреждений. Банки решили повысить интерес населения к долларовым вкладам, подняв процентную ставку. Самые привлекательные предложения уже достигают 4% годовых.

Многие банки также поднимают процентные вклады в евро, информируют «Ведомости»

Ранее News.ru писал о том, что иностранцы дистанционно похитили крупную сумму денег из якутского банка. Украденные деньги преступники перевели в криптовалюту и вывели из России. По данному факту заведено уголовное дело.