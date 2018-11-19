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Доходам россиян предрекли обнуление
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Логично и страшно: цены вырастут, доходы россиян обнулятся 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Заявление председателя Счетной палаты Алексея Кудрина на пленарном заседании Государственной Думы остается одним из обсуждаемых в СМИ и блогосфере. Известный финансист и политик, а ныне глава органа парламентского бюджетного контроля дал прогноз: по итогам года ожидается «нулевой рост реальных доходов» россиян.
Свой вывод Кудрин обосновал процентным анализом ситуации: по его словам, в этом году рост реальных доходов населения прогнозировался на уровне 3,4%.
За период с начала года по сентябрь этот показатель составил 1,7% — по словам Кудрина, «пока 1,7%». А далее выступающий подытожил: «В последние два месяца реальные доходы падали. Мы ожидаем, что рост реальных доходов будет, конечно, существенно меньше — возможно, даже нулевым в этом году».
Реальные доходы населения — один из наиболее важных критериев, по которым определяется общественная жизнь в стране. Недаром политики и финансисты столь часто оперируют этим показателем. По данным различных аналитических агентств, реальные доходы россиян снижаются, как минимум, три последних года подряд. Есть и более мрачные статданные, которые говорят о том, что процесс тянется едва ли не десятилетие.
Короче говоря, люди нищают… Ведь реальный доход складывается не из зарплаты, а из тех денег, которые остаются на руках после вычеты обязательных затрат, как-то, например, уплата прямых и косвенных налогов.
Величина реального дохода зависит не только от его номинального уровня и налогов, но и от цен на потребительские товары. Такое определение дают финансисты, и мы видим одну из важных составляющих: цены.
А цены растут. Что бы ни говорили и какие бы статистические данные не озвучивали, россияне видят: ценники в магазинах постоянно меняют в сторону увеличения. Возможно, это происходит не ежемесячно и какие-то группы товаров (например, хлеб) этот процесс затрагивает минимально, но, в целом, чек становится дороже. Там, где раньше можно было обойтись покупкой на 200-300 рублей, теперь «уходит» купюра достоинством «500 рублей». А на семью — тысяча… И происходит то, что называют в народе просто: пустой кошелек. Ну, нет их, денег, даже при разумной экономии и отказе от излишеств.
А тут еще приближается новый год с его традиционным ростом цен. А за ним — 1 января 2019 года, когда увеличится НДС и вступят в законную силу ряд других новшеств: например, увеличение тарифа ЖКХ. Мы же помним, что Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Согласно документу, жители могучей державы встретят первый день нового года с увеличением тарифа ЖКХ на 1,7%.
Давайте возвратимся в начало статьи и вспомним пример Кудрина: он говорил о том, что с рост реальных доходов населения в этом году (с января по сентябрь) составил «пока 1,7%». А тут с нового года только тариф ЖКХ повысят на 1,7%. Откуда же возьмется плюс в доходах, если потребительские цены, тарифы ЖКХ, налоги (НДС) мчат, как кони?
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