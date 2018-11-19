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ЦБ отмечает замедление кредитования населения
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ЦБ отмечает замедление кредитования населения 

News.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
На фоне пикового прироста кредитов населению в августе этого года в октябре формируется тенденция к замедлению розничного кредитования, отмечает Центробанк в «Обзоре банковского сектора», с которым ознакомился News.ru. В последний месяц лета прирост кредитов россиянам составил 2,4%, говорится в документе, а в октябре динамика была в полтора раза слабее — лишь плюс 1,7%. В итоге к началу ноября объём розничных кредитов достиг 14,4 трлн рублей.
Охлаждение происходит, в том числе, из-за фактора сезонности, поясняют в ЦБ, не уточняя других причин замедления темпов роста банковской розницы. Одним из ключевых факторов выступило ухудшение экономической конъюнктуры, рассуждает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В частности, согласно недавнему отчёту Росстата, реальные располагаемые доходы населения в сентябре вернулись к падению и просели на 1,5% год к году.
«Спад доходов негативно влияет на платёжеспособность заёмщиков и их спрос на кредитные продукты», — поясняет аналитик.
Одновременно начинает сказываться недавнее повышение ключевой ставки ЦБ, что привело не только к удорожанию кредитов, прежде всего, залоговых, но и усилило сберегательные настроения россиян. Центробанк поднял ключевую ставку 14 сентября на 0,25 п.п. — до 7,5% годовых, на этом фоне банки стали увеличивать ставки по кредитам населению, а также доходность вкладов.
В октябре объём вкладов россиян вернулся к росту после того, как в августе-сентябре граждане забрали из банков почти 500 млрд рублей. В прошлом месяце сбережения населения в кредитных организациях выросли на 0,5% к году.
Ожидается дальнейшее замедление годовых темпов роста розничного кредитования с учётом более умеренной динамики этого сегмента в сентябре-октябре, отмечается в «Обзоре». В ЦБ в августе ухудшили прогноз роста кредитов населению в 2019—2020 годах — до 10−13% в годовом выражении.
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