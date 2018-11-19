Подали на бедность: как вырастет пособие по безработице

Со следующего года безработные в России смогут получать пособие до 8 тысяч рублей в месяц. А для граждан предпенсионного возраста оно вырастет до 11 280 рублей, что соответствует прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года. Бизнес одобряет такой шаг, а профсоюзы все равно считают размер пособия недостаточным.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособия по безработице на 2019 год. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства и портале правовой информации.

С 1 января 2019 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для граждан, признанных в установленном порядке безработными, повышаются с 850 до 1500 рублей и с 4900 до 8000 рублей соответственно, разъясняется в сообщении Минтруда

Кроме того, с будущего года вводится пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста, чего ранее не было. Для этой категории граждан минимальное пособие составит 1500 рублей, как и для остальных россиян. Максимальное же повышено до 11 280 рублей, что равно 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года.

Напомним, что в соответствии с пенсионной реформой, положения которой были приняты в этом году, предпенсионным считается возраст за 5 лет до выхода на пенсию. Сам пенсионный возраст к 2024 году будет повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Повысить пособие для предпенсионеров предложил еще летом президент России Владимир Путин . По его словам, если человек решил уволиться сам, добровольно и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии.

Если гражданин предпенсионного возраста потерял работу и не может трудоустроиться в течение года, то он может обратиться за пособием. Правда, он не сможет рассчитывать на пособие за увольнение за нарушение трудовой дисциплины. Максимальный срок получения пособия — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет.

На более продолжительное получение пособия могут рассчитывать те, кто имеет значительный стаж — 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно — или необходимый для досрочной пенсии стаж. За каждый год свыше этого стажа дается плюс 2 недели, но не более 24 месяцев суммарно в течение 36 месяцев.

Если человек предпенсионного возраста до обращения на биржу труда работал не менее 26 недель, то в первые 3 месяца он сможет получать 75% от прежнего заработка, затем 4 месяца — 60%, далее — 45%. Но пособие не может быть выше максимума — 11 280 рублей. Минимальные выплаты будут положены тем, кто до обращения за пособием работал менее 26 недель.

Размер минимума и максимума будет устанавливаться правительством ежегодно, а непосредственно на местах начисляться с учетом районного коэффициента. Люди смогут получать стипендию — если на профобучение или для получения дополнительного образования их направила служба занятости.

Как ранее заявлял Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин , в связи с увеличением пособия по безработице, увеличатся и субвенции из федерального бюджета регионам на выплаты безработным с 39 млрд рублей в 2018 году до 53,4 млрд рублей в 2019 году. В 2020-м и 2021 году их размер составит по 54,3 млрд рублей.

Официальная численность безработных, то есть зарегистрированных в службе занятости граждан, по последним данным Минтруда, 635 730 человек. Годом ранее их было 711 080 человек. По методике Международной организации труда, которую использует Росстат , в РФ в сентябре 2019 года составила 3,4 млн человек.

Ранее решение по пособиям было одобрено на Трехсторонней комиссии, куда входят представители правительства, работодателей и профсоюзы. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков поделился с «Газетой.Ru» мнением, что само по себе повышение, конечно, нужный шаг, но верхней планки в 8 тысяч рублей недостаточно.

«Мы считаем, что этого мало. Необходимо повысить до прожиточного минимума», — сказал он, добавив, что до «минималки» нужно поднимать не только людям предпенсионного возраста, но и остальным.

Он не опасается, что люди могут просто «сесть государству на шею», потому как хотя на эти средства и можно прожить какие-то время, но суммы все равно не очень большие. Кроме того, поскольку люди генерируют спрос, приходя в магазины, оплачивая услуги, это не может не идти на пользу экономике.