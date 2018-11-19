Соловьева возмутил новый налог для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал идею введения акцизов на колбасные изделия, предложенную экспертным советом при правительстве РФ.
«Кто-то совсем потерял связь с реальностью? Скоро на воздух налог предложат ввести?», — написал Соловьев в своем твиттере.
Кто-то совсем потерял связь с реальностью? Скоро на воздух налог предложат ввести? https://t.co/FKqcYZ39UE— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 ноября 2018 г.
Ранее предложение обложить акцизом продукты, которые ученые считают опасными для здоровья, было направлено в Минздрав. Авторы инициативы считают, что введение налога будет способствовать оздоровлению нации.
По оценкам экспертов, из-за акцизов колбасные продукты могут подорожать на 30%.