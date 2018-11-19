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В РФ установлено пособие по безработице
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Медведев подписал постановление о размере пособия по безработице 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице на 2019 год, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Минимальная величина пособия для граждан, признанных безработными, составит 1500 рублей, максимальная — 8000 рублей.
Для людей предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная — 11280 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
В октябре министр труда Максим Топилин заявил, что всплеска безработицы после изменений пенсионного законодательства не произойдет.
Министр напомнил, что на 2019 год правительство заложило в бюджет дополнительно 13 миллиардов рублей в связи с повышением размеров пособий по безработице.
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