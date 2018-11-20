В России резко подорожала гречка

Оптовая цена гречки выросла в два раза

В пример эксперт привела двукратный рост цены на крупу по сравнению с минимальной за год в Алтайском крае — с 5,5 тысячи рублей за тонну до 10-10,5 тысячи.

По ее словам, рост стоимости гречки наблюдается как в звене производства, так и в опте, и связан с увеличением стоимости гречихи.

Глазунова не исключила, что розничная цена на гречку вырастет вслед за производственной и оптовой, однако она не считает, что увеличение будет столь же значительным, так как высоко предложение.

Также эксперт рассказала, что стоимость риса в магазинах будет стабильна, так как его урожай был хорош, а цена на пшено наконец перестанет расти. Глазунова связала это с «неготовностью» покупателей к росту цен и, как следствие, соответствующим решением продавцов.