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В России резко подорожала гречка
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Оптовая цена гречки выросла в два раза 

Рамблер 2 часа назад
Гречка сильно подорожала в опте и может подорожать в рознице, заявила «Российской газете» замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.
В пример эксперт привела двукратный рост цены на крупу по сравнению с минимальной за год в Алтайском крае — с 5,5 тысячи рублей за тонну до 10-10,5 тысячи.
По ее словам, рост стоимости гречки наблюдается как в звене производства, так и в опте, и связан с увеличением стоимости гречихи.
Глазунова не исключила, что розничная цена на гречку вырастет вслед за производственной и оптовой, однако она не считает, что увеличение будет столь же значительным, так как высоко предложение.
Также эксперт рассказала, что стоимость риса в магазинах будет стабильна, так как его урожай был хорош, а цена на пшено наконец перестанет расти. Глазунова связала это с «неготовностью» покупателей к росту цен и, как следствие, соответствующим решением продавцов.
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