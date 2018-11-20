Ужесточены правила провоза дорогих часов и украшений

Кабмин РФ ужесточил правила провоза дорогих часов и украшений

Правительство России расширило перечень стратегически важных товаров (СВТ). Их незаконная перевозка через границу приравнена к контрабанде и будет уголовно преследоваться. Об этом сообщила газета «Известия».

В список включены «часы наручные, карманные и прочие, предназначенные для ношения на себе или с собой, включая секундомеры, с корпусом, изготовленным из драгоценного металла или металла, плакированного драгоценным металлом, корпуса для часов, а также ремешки, ленты и браслеты, изготовленные из драгметалла или плакированные драгметаллом, а также изделия из драгоценных камней и природного жемчуга», — сказано в сообщении ФТС России.

Человек, провезший такие товары без декларации, может получить от трех до семи лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей. В силу эта мера вступит с 24 ноября 2018 года. Она коснется товаров, чья общая цена превышает один миллион рублей.

Представитель ФТС России отметил, что такая мера поможет снизить количество нелегально ввезенных товаров в РФ.