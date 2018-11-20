Россиян предостерегли от ловушек «черной пятницы»

Не дайте себя обмануть: как не попасть в ловушку «черной пятницы»

Уже в эту пятницу, 23 ноября, миллионы шопоголиков по всей России заполонят крупные торговые центры, магазины и бутики для того, чтобы спустить свои деньги на покупки в главную ночь распродаж — «черную пятницу». Отметим, что первые скидки появятся уже в четверг с 19:00, а самый активный период для покупок настанет в пятницу. Возможность покупки с большой скидкой нередко кружит голову покупателям, чем и пользуются продавцы. «ФедералПресс» подготовил список рекомендаций, которые помогут не потратить всю свою зарплату за один день, а также не попасться на уловки хитрых продавцов и найти настоящие скидки в период масштабных распродаж.

Дутые скидки

Понятно, что ни одному продавцу невыгодно продавать свой товар по низкой цене. Поэтому не забывайте проверять, есть ли настоящая скидка на какой-либо товар или нет. Так, можно сложить скидку и цену и подумать, могла ли вещь стоить столько до «черной пятницы»? В идеале, стоит и вовсе отследить цену на этот товар хотя бы в течение нескольких недель до совершения покупки. Тогда вы сразу поймете, фальшивая это скидка или нет, так как зачастую заявленная скидка не соответствует реальному снижению цены. Недобросовестные продавцы могут просто сначала завысить стоимость товара, а потом якобы ее снизить.

Залежавшийся товар

Не спешите приобретать во время «черной пятницы» какой-либо товар, потому что продавец никогда не выложит на прилавок во время крупной распродажи новый товар с большой скидкой. Скорее всего, ретейлер просто постарается реализовать товары прошлогодних коллекций или залежавшиеся. В продуктовых же магазинах под видом больших скидок и акций могут запросто продать просроченныйпродукт или же тот, срок годности которого вот-вот истечет. Поэтому, чтобы не омрачить эффект от покупок, заранее составьте список покупок и не забывайте проверять сроки годности.

Атмосфера релакса

Зачастую именно в период крупных распродаж продавцы прибегают к таким уловкам, как создание приятной атмосферы. В магазине играет легкая музыка, в воздухе витают приятные ароматы, а покупателям раздают бесплатное угощение. Однако, не забывайте, что это не комплимент покупателям, а маркетинговый ход. Исследования показывают, что именно в такой уютной атмосфере человеку хочется остаться подольше. А чем дольше вы бродите по торговому центру, тем больше вероятность совершения новых покупок.

Подводные камни

Другие подводные камни могут ждать покупателей в «черную пятницу» на сайте онлайн-магазинов. Так, пользователь может видеть на сайте сначала одну цена, а при введении в поле данных о банковской карте, цена меняется. Если же такая ситуация случилась, то покупателю необходимо обратиться на горячую линию РОЦИТа. Кроме того, во время «черной пятницы» в Интернете может появиться большое количество мошенников и поддельных сайтов, название которых так или иначе совпадает с названиями известных магазинов.

Так, как же защитить свой кошелек и не дать себя обмануть в «черную пятницу»? Обязательно заранее подумайте, что хотите купить. Так вы не потратите больше, чем запланировали, а кроме того с легкостью сможете выбрать товар с реальной скидкой. Проверьте цену на товар заранее. Если же покупка спонтанная, то проверьте стоимость в Интернете и сравните ее с другими магазинами. Если цифра на ценнике в несколько раз выше средней цены на этот товар, то вас пытаются надуть.

Обязательно внимательно смотрите и проверяйте то, что покупаете, так как большинство продавцов на распродажах пытаются реализовать некачественный или старый товар.

Также не стоит забывать, что товар, купленный на распродаже, можно вернуть. Помните, что если продавец отказывается оформлять возврат товара, который был куплен на распродаже, то он нарушает закон. Любую покупку можно вернуть в течение четырнадцати дней, кроме тех, для которых возврат не предусмотрен законами РФ.

Не торопитесь с покупкой. Зачастую настоящие скидки на товар появляются именно после «черной пятницы», так как продавцы понимают, что не смогли распродать все, что планировали.

Принцип большой тележки. Никогда не берите с собой в магазин большую тележку. Чем ее размер крупнее, тем больше денег вы оставите на кассе. Лучше всего взять ручную корзину. Она позволит вам сохранить больше денег.

Еще один способ, который может помочь избежать затрат на покупку всякой ненужной ерунды, это оценка стоимости покупки не в деньгах, а в собственных часах работы. Для этого вам стоит лишь вычислить, сколько стоит час вашей работы, а затем понять, сколько времени вам придется работать, чтобы купить тот или иной товар.