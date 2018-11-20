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Почти половина россиян хранят сбережения наличными
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Россияне хранят сбережения в безналичных рублях 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян хранят свои сбережения в безналичных рублях. Об этом, как сообщает «Прайм», свидетельствуют результаты опроса компании Visa.
Согласно им, сбережения есть у 66% россиян. 63% хранят их в безналичных рублях, 45% — в наличных. 46% граждан копят на отпуск, 45% — на «черный день», 37% — на дом или квартиру, 30% — на машину, а 28% — бесцельно.
Около 50% россиян откладывают не более 10% денег, которые зарабатывают за месяц, 33% — от 11% до 30%, а 7% — от 31% до 50%.
У 96% граждан есть дебетовые карты, депозиты или сберегательные счета, а 74% используют банковские карты для оплаты услуг по меньшей мере один раз в неделю.
В опросе поучаствовали немногим менее 2,5 тысячи жителей российских городов-миллионников от 18 до 60 лет. Они были опрошены дважды — в октябре 2017 года и в сентябре 2018-го.
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