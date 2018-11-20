Абонентам «Мегафона» придется раскошелиться

«Мегафон» поднимет цены на международный роуминг

Оператор связи «Мегафон» с 3 декабря повысит тарифы на звонки, смс и мобильный интернет в международном роуминге. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, минута разговора в роуминге будет стоить абонентам «МегаФона» от 39 до 99 рублей в зависимости от страны, смс — 9,9 рублей за сообщение.

Для путешествующих в страны ЕС и СНГ по тарифу «Включайся» пакет интернета в 50 МБ (с безлимитом на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion) обойдется в 299 рублей, по другим тарифам — 70 МБ за 399 рублей.

В Бахрейне, Монголии, Мьянме и Саудовской Аравии тарифы не изменятся: 10 МБ интернета за 400 рублей. На территории остальных стран мобильный интернет будет стоить 99 рублей за 100 КБ.