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Абонентам «Мегафона» придется раскошелиться
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«Мегафон» поднимет цены на международный роуминг 

RB.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оператор связи «Мегафон» с 3 декабря повысит тарифы на звонки, смс и мобильный интернет в международном роуминге. Об этом сообщается на сайте компании.
Так, минута разговора в роуминге будет стоить абонентам «МегаФона» от 39 до 99 рублей в зависимости от страны, смс — 9,9 рублей за сообщение.
Для путешествующих в страны ЕС и СНГ по тарифу «Включайся» пакет интернета в 50 МБ (с безлимитом на мессенджеры WhatsApp, Viber и eMotion) обойдется в 299 рублей, по другим тарифам — 70 МБ за 399 рублей.
В Бахрейне, Монголии, Мьянме и Саудовской Аравии тарифы не изменятся: 10 МБ интернета за 400 рублей. На территории остальных стран мобильный интернет будет стоить 99 рублей за 100 КБ.
«Коммерсантъ» запросил информацию о планах повысить цены в международном роуминге у остальных операторов. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и Tele2 заявили, что сохранят тарифы на текущем уровне, ответы других компаний в момент публикации изданию не поступили.
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