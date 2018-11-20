В работе карт ВТБ произошел сбой

Клиенты ВТБ пожаловались на проблемы с картами

Интернет-пользователи рассказали о проблемах с операциями по картам банка ВТБ.

Пользователь под ником @vsevolooooooood обратился к банку в твиттере и пожаловался на отказ в совершении операций.

«@vtb лучший банк в мире! В трех торговых точках отказ операций по картам! Проблема только с вашими картами. Сигарет не купить лол», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Официальный аккаунт ВТБ принес пользователю извинения за доставленные неудобства. Представители банка отметили, что совершение операций по картам было ограничено по техническим причинам.

В ВТБ подчеркнули, что проблема исправлена, днем 20 ноября операции по картам проходят в штатном режиме.

Пользователь @deeeeep_z опубликовал скриншот страницы мобильного банка с незагрузившимися данными и написал, что «ВТБ прилег». Однако представители банка написали ему, что все работает в штатном режиме.