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В работе карт ВТБ произошел сбой
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В работе карт ВТБ произошел сбой 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Клиенты ВТБ пожаловались на проблемы с картами
Интернет-пользователи рассказали о проблемах с операциями по картам банка ВТБ.
Пользователь под ником @vsevolooooooood обратился к банку в твиттере и пожаловался на отказ в совершении операций.
«@vtb лучший банк в мире! В трех торговых точках отказ операций по картам! Проблема только с вашими картами. Сигарет не купить лол», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Официальный аккаунт ВТБ принес пользователю извинения за доставленные неудобства. Представители банка отметили, что совершение операций по картам было ограничено по техническим причинам.
В ВТБ подчеркнули, что проблема исправлена, днем 20 ноября операции по картам проходят в штатном режиме.
Пользователь @deeeeep_z опубликовал скриншот страницы мобильного банка с незагрузившимися данными и написал, что «ВТБ прилег». Однако представители банка написали ему, что все работает в штатном режиме.
«Ведомостям» подтвердили в колл-центре ВТБ, что операции по картам временно не проводились. Газета отметила, что позже банк сообщил об устранении проблемы.
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