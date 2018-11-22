В Роспотребнадзоре рассказали, как не стать жертвой «черной пятницы»

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов (СР) отметил, что, по его мнению, многие продавцы при проведении "черной пятницы" и других акций вводят покупателей в заблуждение, пользуясь их недостаточной информированностью, в этой связи он направил запрос в Роспотребнадзор с просьбой заступиться за потребителей, пишет " Парламентская газета ".

В ведомстве напомнили, что продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Это значит, что покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином "скидочной" акции.

"Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции. Только если продавец правильно и доходчиво донесет информацию до покупателя, между ними не возникнет никаких конфликтных ситуаций", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кроме того, часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривают предоставление скидок на последующие покупки, отмечают в Роспотребнадзоре.

"Подобные условия оформляются дисконтной картой. Соответственно, условия ее использования в будущем становятся существенными условиями договора купли-продажи, заключенного ранее. Эти условия должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться", — рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор отмечает, что покупателю также важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары. В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то, в соответствии законом "О защите прав потребителей", потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех, что входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену).

Если в товаре, приобретенном по акции со скидкой, обнаружен недостаток, потребитель в соответствии законом "О защите прав потребителей" имеет право требовать замены на товар этой же марки (модели), замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены, уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков купленного товара, расторжения договора купли-продажи с возвратом денежных средств.