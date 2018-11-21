Названо число погрязших в тотальной нищете россиян

Названо число россиян, погрязших в тотальной нищете

Большинство жителей России вынуждены экономить, а каждый пятый россиянин (22 процента) может позволить себе только самые простые продукты питания. Об этом говорят результаты анализа потребительского благополучия от экспертов РАНХиГС

Опрос среди россиян был проведен в сентябре текущего года, передает РБК.

Социологи условно разделили россиян на четыре группы по уровню потребительского благополучия: зона комфорта, зона возможных изменений, зона риска и зона бедности.

В последнюю группы попали 22 процента россиян. Они не могут купить себе что-то сверх необходимого минимума и зачастую вынуждены выбирать между самыми простыми продуктами и лекарствами.

В зоне потребительского риска оказались еще 35,6 процента россиян. Они могут позволить себе нормально питаться и покупать повседневную одежду, однако крупные покупки (смартфоны, мебель, компьютеры) вызывает у них сложности и вынуждает экономить на той же еде и одежде.

В зоне благополучия насчитали 28,3 процента россиян. Они заявили, что могут позволить себе крупные покупки и уверены в завтрашнем дне.

В группу возможных изменений оказались граждане, которые не смогли оценить свое текущее материальное положение. Они еще в состоянии делать крупные покупки, однако опасаются ухудшения своего положения в будущем.