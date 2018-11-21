В России резко подешевела красная икра

Икра подешевела сразу на треть. Однако в приятном сюрпризе — есть подвох. Улов действительно в этом году небывалый, но на прилавках оказывается далеко не самый свежий продукт, а иногда и опасный. Накануне новогодних праздников Роскачество уже объявило, что устроит большую проверку икры сразу по 50-ти показателям.

Бизнес на икре, особенно нелегальный, извлекает сверхприбыли. Ведь от покупки баночки к новогоднему столу удержаться сложно. Нечистые на руку дельцы для большего веса добавляют в деликатес воду, в прошлогодний улов — побольше соли, консерванты и даже антибиотики. В интернете публикуют так называемые лайфхаки, как при помощи желатина, морса, сахара и масла синтезировать икру самому.

Подзаработать на икре желающих предостаточно. Кому не предлагали хотя бы подешевле от знакомых с дальнего востока. Посылки, небольшие, партии, пластмассовые контейнеры летят и едут обычным багажом в центральную Россию. Такая икра скорее всего браконьерская.

Совсем недавно волгоградские полицейские задержали мужчину, который незаконно перевозил сто килограммов икры, в том числе особо ценных рыб осетровых пород. Горе предпринимателю грозит штраф порядка миллиона рублей и до года колонии.