Россияне обманули Сбербанк и поплатились

Россияне обманули Сбербанк и были наказаны

Два жителя Усть-Илимска Иркутской области получили по два года лишения свободы условно за хищение 430 тысяч рублей у Сбербанка , сообщает «Интерфакс»

Как рассказали в пресс-службе городского суда, в марте 2018 года юноша и девушка приобрели пятитысячную купюру «Банка приколов» и внесли ее на счет карты через банкомат Сбербанка. Аппарат принял купюру и перечислил на счет карты пять тысяч рублей. После этого мошенники неоднократно повторяли операцию, зачислив на карту в общей сумме 428,5 тысячи рублей.

Затем молодые люди стали снимать с карты наличные средства, а также совершать с ее помощью различные покупки в магазинах, приобретая дорогие сотовые телефоны, бытовую технику, одежду, украшения.

Суд приговорил мошенников к двум годам лишения свободы условно, приняв во внимание полное признание вины и готовность возместить ущерб. Подсудимые проходили по статье «Кража в особо крупном размере», максимальный срок по которому составляет шесть лет лишения свободы. В счет возмещения материального ущерба Сбербанка с подсудимых взыскано 433,5 тысячи рублей.