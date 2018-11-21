Россияне обманули Сбербанк и поплатились

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Россияне обманули Сбербанк и были наказаны 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Два жителя Усть-Илимска Иркутской области получили по два года лишения свободы условно за хищение 430 тысяч рублей у Сбербанка, сообщает «Интерфакс».
Как рассказали в пресс-службе городского суда, в марте 2018 года юноша и девушка приобрели пятитысячную купюру «Банка приколов» и внесли ее на счет карты через банкомат Сбербанка. Аппарат принял купюру и перечислил на счет карты пять тысяч рублей. После этого мошенники неоднократно повторяли операцию, зачислив на карту в общей сумме 428,5 тысячи рублей.
Затем молодые люди стали снимать с карты наличные средства, а также совершать с ее помощью различные покупки в магазинах, приобретая дорогие сотовые телефоны, бытовую технику, одежду, украшения.
Суд приговорил мошенников к двум годам лишения свободы условно, приняв во внимание полное признание вины и готовность возместить ущерб. Подсудимые проходили по статье «Кража в особо крупном размере», максимальный срок по которому составляет шесть лет лишения свободы. В счет возмещения материального ущерба Сбербанка с подсудимых взыскано 433,5 тысячи рублей.
Комментарии105
Сбербанк России , Интерфакс , Личный счет , Видео
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