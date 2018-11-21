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Россиянам дали доступ к кредитной истории через портал Госуслуг 

РИА Новости + ещё 1 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банк России разработал для граждан услугу, позволяющую получить свою кредитную историю на портале Госуслуг, сообщает регулятор.
"Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором (которых) хранится их кредитная история", — говорится в сообщении.
Для запроса от физлица нужны данные паспорта и СНИЛС. После этого ЦБ пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона. Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ и банков или онлайн через их сайты. Один раз в год это можно сделать бесплатно.
Также с 31 января 2019 года вступят в силу изменения в закон о кредитных историях, которые позволят субъекту кредитной истории не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату направлять запрос о получении кредитного отчета через кредитную организацию, заключившую договор об оказании информационных услуг с БКИ, напоминает регулятор.
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Центральный банк России , Личный счет
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