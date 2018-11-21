Россиянам дали доступ к кредитной истории через портал Госуслуг

Банк России разработал для граждан услугу, позволяющую получить свою кредитную историю на портале Госуслуг, сообщает регулятор.

"Банк России разработал и ввел в действие новую услугу для граждан и других субъектов кредитных историй. Теперь они могут через Единый портал государственных и муниципальных услуг получить информацию из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором (которых) хранится их кредитная история", — говорится в сообщении.

Для запроса от физлица нужны данные паспорта и СНИЛС. После этого ЦБ пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, в которых хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона. Получить саму кредитную историю можно по паспорту в офисах БКИ и банков или онлайн через их сайты. Один раз в год это можно сделать бесплатно.

Также с 31 января 2019 года вступят в силу изменения в закон о кредитных историях, которые позволят субъекту кредитной истории не более двух раз в год бесплатно и любое количество раз за плату направлять запрос о получении кредитного отчета через кредитную организацию, заключившую договор об оказании информационных услуг с БКИ, напоминает регулятор.