Обманутые инвесторы «Кэшбери» идут в суд

Обманутые клиенты «Кэшбери» собрались в суд. Жители Ростова-на-Дону надеются вернуть порядка 400 млн рублей. Пока обращения оставили две тысячи вкладчиков, сообщает телеграм-канал Mash.

Свои первые выплаты по долгам глава «Кэшбери» Артур Варданян назначил на 1 декабря. Для возврата долгов необходимо предоставить личную информацию: данные паспорта и банковской карточки. При этом у каждого клиента есть свои проценты на вывод средств.

Если ставка 5% и долг 100 тысяч рублей — инвестору вернут пять тысяч. Такими частями «Кэшбери» и собирается погашать долги. Однако клиенты такой схеме уже не доверяют и пишут коллективные обращения в полицию и суды, говорит обманутый инвестор Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов инвестор «Кэшбери» «Нет, я думаю, сейчас 1 декабря опять какая-нибудь пройдет информация, что технически не успевают все это сделать. Какие-нибудь сложности нарисуют, что все это переносится где-нибудь на конец декабря, потом это плавно перетечет на январь и так далее, то есть компания будет пытаться выиграть время. При этом обещая, что все компания вернет и так далее, пока некоторые инвесторы разуверятся в этом, опустят руки. Есть, в принципе, сайт единомышленников группы в Telegram, WhatsApp, который планирует консолидировано писать заявление по определенной форме. Не в разнобой, то есть каждый свою историю пишет, а в какой-то форме. Можно в режиме онлайн на сайте МВД подать эти заявления».

Вкладчики опасаются, что если верификация пользователя не пройдет, то все вложенные деньги перейдут в новую структуру Варданяна, компанию JDC. По словам главы «Кэшбери», она должна появиться через три месяца. Вкладчики выиграют суды, однако не факт, что вернут свои деньги, говорит старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal «Я почти убежден в том, что люди, которые стоят за „Кэшбери“, руководство компании, — они вводили в заблуждение тех людей, с которых собирали деньги. Это образует абсолютно четкий состав гражданского правонарушения. У „Кэшбери“ достаточно запутанная структура собственности, и я почти убежден, что реальные бенефициары этой компании очень основательно спрятали концы в воду, чтобы юридически до них было крайне сложно добраться. Все это вполне себе тянет на причинение умышленного ущерба и на компенсацию убытков, поэтому я думаю, что люди могут рассчитывать на то, чтобы выиграть суды. Другой вопрос, смогут ли они получить реальные деньги. Одно дело выиграть в суде и получить судебное решение о взыскании с „Кэшбери“ или „Кэшбери“ и ряда лиц, которые за ним стоят, компенсацию убытков. Другое дело, исполнить это решение и получить реальные деньги. Вот с этим, я уверен, будут проблемы».

Центральный банк забил тревогу в конце сентября. В группе российских и иностранных компаний «Кэшбери» специалисты нашли признаки финансовой пирамиды. Она была построена на принципах сетевого маркетинга. Информацию передали в Генеральную прокуратуру и МВД.

Своим вкладчикам группа компаний Артура Варданяна обещала доход до 600% годовых. По оценкам, в проект удалось привлечь несколько десятков тысяч человек. ЦБ оценил ущерб в 1 млрд рублей и назвал «Кэшбери» одной из самых крупных финансовых пирамид.