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Треть россиян никогда не брала кредиты и не будет это делать 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прямой дорогой в долговую яму назвали кредит 58 процентов россиян. При этом в течение последнего полугода займами воспользовались более трети представителей экономически активного населения.
К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, опросив 2500 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет во всех округах страны (опрос имеется в распоряжении "Российской газеты").
Больше всего — 60 процентов — противников жизни взаймы в возрастной группе от 45 лет. 61 процент мужчин также считают, что кредиты ни к чему хорошему не приведут. А вот 21 процент женщин уверены, что кредит дарит возможность приобрести желаемое.
Наиболее лояльно к кредитам относятся те, кому доводилось воспользоваться этим финансовым инструментом в течение последнего полугода: каждый третий из них назвал займ прекрасной возможностью, в то время как среди россиян, не кредитовавшихся в течение последнего полугодия, такое мнение поддерживает лишь один из десяти опрошенных.
Число представителей экономически активного населения страны, обращавшихся в течение последних шести месяцев к услугам кредитных организаций, составляет 37 процентов. Чаще всего кредитами пользовались россияне в возрасте 35-44 лет (таких 45 процентов), респонденты с зарплатой 25 тысяч и около 35 тысяч рублей в месяц и те, кто зарабатывает свыше 45 тысяч рублей в месяц (по 43 процента).
Никогда не пользовались заемными деньгами 35 процентов опрошенных. Чаще всего это молодежь до 24 лет (73 процента) и россияне с низким доходом (44 процента). Кредитовались один либо два раза — по 12 процентов опрошенных. Тремя кредитами на данный момент успели воспользоваться 10 процентов респондентов. От 4 до 6 раз брали кредит 13 процентов. От 7 до 9 раз кредитовались 3 процента принявших участие в опросе. 10 и более раз обращались в кредитные организации 4 процента опрошенных.
Наиболее часто обращаются за кредитами респонденты в возрасте 35-44 лет и россияне с доходом от 45 тысяч рублей в месяц.
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"Российская газета" , Личный счет
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