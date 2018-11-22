Заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2021 год, однако это не затронет права граждан, застрахованных в системе пенсионного страхования. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 22 ноября.
«Учёт в 2021 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме на страховую пенсию не уменьшит пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования», — указано в пояснительной записке к документу.
В то же время указанная мера позволит уменьшить трансферт из бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 миллиардов рублей.
Как пояснили в кабмине, пойти на такой шаг пришлось «с учётом социально-экономической ситуации и в целях обеспечения бюджетной стабильности». Таким образом, утверждённая на период с 2014 по 2020 год «заморозка» накопительной части пенсии продлевается и на 2021 год.
«Третий год моратория на накопительную часть пенсии — это вынужденная и скорее техническая мера, которая, по сути, ничего не меняет. Весь тариф в этом случае аккумулируются на персональном счёте работника», — отметила депутат Ольга Баталина.