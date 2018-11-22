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В Германии рассказали о чуме для России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Борщевик, ранее росший исключительно на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
Эти сорняки, иногда достигающие нескольких метров в высоту, занимают уже более 1 млн гектаров, при этом в местах произрастания борщевика у других растений почти нет шансов. В связи с этим в Московской области недавно ввели штрафы за отказ за борьбу с опасным растением.
Издание отмечает, что «борщевичное бедствие» в России в основном было спровоцировано искусственно из-за того, что в сталинские времена сорняк решили культивировать в качестве корма для скота. Однако, как передает РИА «Новости», идея не увечалась успехом, поскольку из-за него коровье молоко стало горьким.
Проблема с борщевиком актуальна не только для России, но и для Европы. Так, в Польше сорняк называют «местью Сталина», а в Германии в 2008 году он был признан «ядовитым растением года». По иронии судьбы, в Европу борщевик прибыл в качестве подарка российского императора Александра I австрийскому министру иностранных дел князю Меттерниху, что, по мнению издания, оказалось «медвежьей услугой».
Борщевики — многолетние растения из семейства Зонтичных, считаются одними из наиболее опасных среди растущих в России. Род борщевиков насчитывает около 70 видов, из которых 40 встречаются на территории страны.
В начале ноября в Подмосковье впервые выписали штраф за борщевик.
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