Колбасу приравняли к сигаретам

Госдуме в очередной раз задумались о здоровье населения и решили, что необходимо маркировать колбасные изделия пугающими стикерами. С соответствующей инициативой в Минпромторг планирует обратиться депутат-единорос Виталий Милонов . В документе на имя Дениса Мантурова (текст есть в распоряжении News.ru) говорится, что далеко не вся колбаса, которая попадает на российский рынок, отличатся высоким качеством. При этом регулярное потребление в пищу «псевдомясных изделий», отмечает парламентарий, приводит к ожирению и другим негативным последствиям для здоровья человека, вплоть до онкологии. Он уверен, что необходимо предупреждать потребителей о потенциальной опасности и по аналогии с сигаретами размещать на товаре информацию о возможных заболеваниях. News.ru разбирался, действительно ли колбаса опасна для здоровья.

На днях широко обсуждалось предложение экспертного совета при правительстве ввести акцизы в размере 160 рублей за килограмм на колбасу, сосиски и бекон. Авторы инициативы заявили, что эти изделия содержат канцерогены, повышают риск возникновения рака, ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета 2-го типа. В Минздраве напрямую идею не поддержали, но также высказались о вреде изделий из переработанного красного мяса. Так, по мнению профильного министра Вероники Скворцовой , лучше «не злоупотреблять в больших количествах этим продуктом».

Выводы о том, что колбаса полезным продуктом не является периодически подтверждаются различными исследования. Например, три года назад в СМИ попал доклад Международного агентства по изучению рака, где говорилось о рисках возникновения онкологии из-за чрезмерного употребления необработанного красного мяса и переработанных мясопродуктов. Колбасные изделия, наряду с табаком, асбестом и выхлопами дизельных двигателей, были отнесены экспертами к первой категории канцерогенной опасности.

При этом, по мнению врача-диетолога Алексея Ковалькова , нужно разделять качественные и низкосортные колбасы. Первые, утверждает он, не способны нанести вред здоровью и фигуре.

«Хорошая колбаса никаких рисков в себе не несёт. Ей питались наши деды, на ней прожило поколение, пережившее войну. Была докторская колбаса, придуманная Микояном для того, чтобы укрепить здоровье людей. В её состав входили исключительно качественные продукты. Какой может быть вред от этого? Ожирение возникает не от колбасы и не от жиров. В основе ожирения лежит перераспределение гормональной системы. Есть гормоны жиросжигающие, а есть — жиронакапливающие. В зависимости от того, какие гормоны преобладают, вы набираете вес или нет. Вот сахар — это абсолютное зло, а колбаса — всего лишь форма приготовления мясного продукта», — утверждает диетолог.

Предложение Милонова Ковальков не поддержал. По его мнению, бороться с некачественной продукцией на рынке нужно не пугающими стикерами, а рублём, заставляя производителей колбасы с низким содержанием мяса платить дополнительный налог.

«Проблема в том, что никогда не знаешь, что в колбасу положили. Давайте оценивать колбасные изделия по качеству, по пятибалльной системе. Например, той, где нет мяса вообще, присваивать один балл. Хорошей колбасе — четыре-пять баллов. Некачественный продукт облагать акцизам, а хороший — не облагать. Это будет грамотно. Нужно так стимулировать производителей выпускать продукцию без вредных добавок», — считает эксперт.

Между тем исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что любые из озвученных инициатив напрямую или косвенно приведут к удорожанию колбасы. Он отмечает, что продукция невысокого качества пользуется большим спросом у населения, которое в основном выбирает товары не по составу, а по цене.

«Мы разделяем заботу о здоровом образе жизни, но не в то время, когда доходы населения не растут, когда оно не может себе позволить определённые виды продуктов. Колбасные виды изделий у нас не относятся к столь уж доступному сегменту продовольствия. Многие слои населения в принципе выбирают по своему кошельку, что они могут купить. Зачастую, это самые дешёвые товары», — сказал собеседник.

По его словам, все продукты, которые попадают на российский рынок, соответствуют техническим регламентам Таможенного союза, и, следовательно, безопасны. Востриков считает, что гораздо полезней для покупателей будет размещать на стикерах подробную информацию о составе продукта, а не пугать его потенциальными заболеваниями.