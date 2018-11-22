Госдума продлила «заморозку» накопительных пенсий

Госдума приняла закон, согласно которому накопительные пенсии россиян останутся замороженными в ближайшие три года — до 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Этот документ обязывает Пенсионный фонд России (ПФР) направлять шестипроцентные отчисления для накопительной части пенсионной системы, которые делают работающие россияне, в страховую часть. Таким образом, они идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Продление «заморозки» позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 миллиарда рублей.

По данным ТАСС, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Баталина назвала это решение «вынужденным» и не укрепляющим доверие россиян к пенсионной системе. При этом, по ее словам, эта мера обеспечит устойчивость пенсионной системы в ближайшее время.

В декабре 2017 года Госдума продлила «заморозку» накопительных пенсий по 2020 год включительно. Сообщалось, что замороженные отчисления россиян направят на текущие выплаты пенсионерам, и бюджет ПФР получит 551,3 миллиарда рублей дополнительных доходов.

Впервые решение о «заморозке» накопительных пенсий было принято в 2014 году. Меру, означающую «мораторий» на финансирование накопительных пенсий с помощью страховых взносов, продлевали и на последующие годы.

Накопительная пенсия представляет собой ежемесячную пожизненную выплату пенсионных накоплений, сформированную за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.