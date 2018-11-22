В Москве снизился размер прожиточного минимума

Размер прожиточного минимум в III квартале 2018 года в расчете на душу населения составил 16 тыс. 260 рублей, это ниже к уровню II квартала на 203 рубля, следует из проекта постановления правительства столицы , опубликованного на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Из документа следует, что размер прожиточного минимума в III квартале для трудоспособного населения составил 18 тыс. 580 рублей, что ниже уровня II квартала на 201 рубль. Для пенсионеров величина прожиточного минимум в II квартале составила 11 тыс. 505 руб. (снижение к уровню II квартала на 104 руб.) и для детей — 13 тыс. 938 рублей, что ниже уровня II квартала на 391 руб.

В документе отмечается, что до установления величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года для расчета социальных выплат будет учитываться размер прожиточного минимума за II квартал.

Прожиточный минимум — стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина изменяется ежеквартально для трех групп населения: трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для в населения в целом. Показатель используется при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ и т. д. Указ о прожиточном минимуме публикуется через несколько месяцев после окончания расчетного квартала.