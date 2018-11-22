Замороженная пенсия: что будет с накопительной частью

Госдума заморозила накопительную пенсию россиян. Мораторий продлен до 2021 года. В правительстве рассчитывают, что копить на достойную старость россияне будут с помощью системы индивидуального пенсионного капитала. Чиновники перекладывают ответственность с государства на будущих пенсионеров, констатируют эксперты.

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о заморозке накопительной части пенсии россиян вплоть до 2021 года. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты парламента.

Пенсия россиян моложе 1967 года рождения складывается их страховой и накопительной частей.

Средства, которые граждане раньше отчисляли в накопительную часть пенсии (6% от заработной платы), вплоть до 2021 года пойдут на текущие выплаты пенсионерам.

Как отмечается в документе, реализация закона уменьшит трансферт на обязательное пенсионное страхование, передаваемый из бюджета в Пенсионный фонд России , на 609,1 млрд руб.

Решение о заморозке пенсионный накоплений россиян было принято в 2014 году. Ее рассматривали как временную меру, которая должна помочь пенсионной системе выдержать приток пенсионеров и не допустить сильного разрастания дефицита бюджета ПФР. Тогда власти пообещали вернуть все замороженные накопления с процентами.

Однако впоследствии от этой идеи отказались, и мораторий постоянно продлевался.

В частности, в декабре 2017 года он был продлен до 2020 года. Для граждан, у которых заморозили накопительную часть пенсии, накопительный компонент был пересчитан в пенсионные коэффициенты.

О продлении замораживания накопительной части пенсии на 2021 год ранее заявлял министр труда Максим Топилин . По его словам, в общей сложности мораторий сэкономил российскому бюджету порядка 2 трлн руб.

При этом ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что возврата к обязательной накопительной пенсии больше не будет. Вместо этого надо развивать добровольную систему пенсионных накоплений с помощью ИПК (индивидуального пенсионного капитала).

С 2016 года Центробанк Минфин начали разрабатывать новую добровольную пенсионную систему.

Концепция ИПК предполагает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды, отчисляя на это 6% от своей зарплаты — с возможностью отказаться от уплаты, увеличить или снизить эту сумму.

В сентябре Антон Силуанов заявлял, что система ИПК может заработать с 2020 года.

При этом при разработке системы ИПК в правительстве ранее возникли большие разногласия, касающиеся способа вступления россиян в систему. Так, рассматривался вариант «автоподписки» (автоматического включения с возможностью отказа) и авторегистрация (включение через работодателя).

«Автоподписку» предлагал Минфин. Но социальный блок правительства был против. Тогда «автоподписку» было предложено заменить на «авторегистрацию», по которой работодатель должен будет сначала ознакомить сотрудника с правилами участия в системе, и, если сотрудник захочет, он сможет подписать документы и присоединиться к ИПК. На таком варианте настаивал ЦБ.

В прошлом году Минфином был предложен компромисс — формально от термина «автоподписки» было предложено отказаться. Предполагалось, что большая часть работников получит право на «упрощенный порядок вступления».

Участнику ИПК предлагалось право выбрать «базовый» вариант схемы уплаты взносов (постепенное увеличение их с 1% до 6%) либо зафиксировать ставку, а также приостановить уплату взносов в любой момент сроком на пять лет.

«Правительство взяло курс на прямое управление средствами в стране, собирая по возможности больше средств налогами и сборами для последующего распределения. Для граждан и их «достойной» пенсии на сегодня средства выделены в полном объеме, но не для будущих пенсионеров», — комментирует эксперт УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Как заявляла ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) в 2017 году из-за замораживания пенсионных накоплений экономика страны потеряет 6 трлн руб.