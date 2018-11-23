МФО стали чаще одобрять россиянам заявки на кредиты

Россияне стали чаще получать одобрение на займы от микрофинансовых организаций, сообщила газета «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро.

За первые шесть месяцев текущего года число отказов в выдаче кредитов снизилось и составило 61,1%. За аналогичный период 2017-го этот показатель находился на уровне 69%.

Эксперты отмечают, что к МФО обращаются «более качественные» заемщики. Банки отказывают им в выдаче из-за ранее допущенной просрочки, и тогда люди идут в микрокомпании.

Порой россияне не могут получить даже кредитную карту в банке, поэтому и вынуждены обращаться за займом до выплаты зарплаты. В настоящее время даже из-за небольшого нарушения человек рискует получить отказ, что лишь стимулирует переход клиентов в МФО. Часто они обращаются в подобные организации, потому что не имеют другого выбора.

Увеличение ссуд, выданных микрокредиторами, уточняется в материале, обусловлен и намерением ЦБ установить максимальный размер задолженности.

По мнению специалистов, в перспективе сложившаяся ситуация может негативно сказаться как на финансовом положении и состоятельности жителей РФ, так и на деятельности МФО.

Более того, в третьем квартале 2018 года доля неработающих займов россиян в микрофинансовых организациях выросла на 3,5 процентного пункта. В стране МФО задолжали уже 35,4 миллиарда рублей.