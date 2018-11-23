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МФО стали чаще одобрять россиянам заявки на кредиты 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне стали чаще получать одобрение на займы от микрофинансовых организаций, сообщила газета «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро.
За первые шесть месяцев текущего года число отказов в выдаче кредитов снизилось и составило 61,1%. За аналогичный период 2017-го этот показатель находился на уровне 69%.
Эксперты отмечают, что к МФО обращаются «более качественные» заемщики. Банки отказывают им в выдаче из-за ранее допущенной просрочки, и тогда люди идут в микрокомпании.
Порой россияне не могут получить даже кредитную карту в банке, поэтому и вынуждены обращаться за займом до выплаты зарплаты. В настоящее время даже из-за небольшого нарушения человек рискует получить отказ, что лишь стимулирует переход клиентов в МФО. Часто они обращаются в подобные организации, потому что не имеют другого выбора.
Увеличение ссуд, выданных микрокредиторами, уточняется в материале, обусловлен и намерением ЦБ установить максимальный размер задолженности.
По мнению специалистов, в перспективе сложившаяся ситуация может негативно сказаться как на финансовом положении и состоятельности жителей РФ, так и на деятельности МФО.
Более того, в третьем квартале 2018 года доля неработающих займов россиян в микрофинансовых организациях выросла на 3,5 процентного пункта. В стране МФО задолжали уже 35,4 миллиарда рублей.
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Центральный банк России , газета "Известия" , Личный счет , Компании , Недвижимость , Рынки , Экономика
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