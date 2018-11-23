Общее количество выданных новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 г. составило 7,67 млн ед., увеличившись на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. (4,61 млн ед.), сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом наибольшую динамику роста в возрастной структуре заемщиков данного вида розничного кредитования демонстрирует доля граждан в возрасте старше 65 лет — на 1,5 процентных пункта (п.п.) до 5,8%.
Также в 2018 г. незначительно выросли доли граждан моложе 25 лет — на 0,2 п.п. до 9,9%, а также в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет — на 0,1 п.п. до 5,9%. В то же время, самое существенное снижение доли в структуре заемщиков в сегменте выдачи новых кредитных карт отмечено в возрастной группе граждан от 25 до 29 лет — на 1,2 п.п. до 13,5%
В январе-сентябре 2018 г. самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (470,2 тыс. ед.), Московской области (362,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (281,2 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (262,7 тыс. ед.).
При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-сентябре 2018 г. (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Тульской области (+106,3%), Республике Башкортостан (+104,7%), а также в Оренбургской (+103,5%) и Саратовской (+101,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт увеличилась на 63,9% и 64,2% соответственно.
"Темпы роста выдачи новых кредитных карт остаются на стабильно высоком уровне, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Такая динамика объясняется тем, что кредитование с использованием кредитных карт удобно как банкам, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и самим заемщикам. При этом существенный рост выдачи кредитных карт гражданам старше 60 лет обусловлен, прежде всего, наличием у них стабильного дохода в виде пенсии. Кроме того, людям «старшего поколения» свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Что касается молодых людей в возрасте до 25 лет, то это самая рискованная для кредитования возрастная группа заемщиков. Однако, именно эти граждане являются резервом для роста розничного кредитования в будущем, в том числе, в обеспеченном кредитовании — ипотеке и автокредитах".