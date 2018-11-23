Россияне игнорируют «Чёрную пятницу»

В России в шестой раз стартовала ежегодная распродажа потребительских товаров — «Чёрная пятница». Сегодня, по статистике, более 90% россиян знают, что такое Black Friday. Знают, но не участвуют в этой самой грандиозной товарной акции года, которая в нашей стране имеет свою специфику. Какую — разбирался News.ru.

«Чёрная пятница» в общемировом контексте — это неизменно впечатляющие цифры. Распродажи ежегодно преодолевают рубеж и без того рекордных значений. По данным Google, за последние 5 лет более чем вдвое увеличился спрос у интернет-покупателей на различные акционные предложения онлайн-площадок во время Black Friday. В 2017 году в США в «жаркий» период с 23 по 26 ноября покупки совершили около 160 млн человек, при общей численности населения 327,6 млн человек.

Результаты отстают от общемировых

В России первая акция прошла в 2013 году. По данным организаторов — ООО «Блэк Фрайдэй», в ней участвовали 90 магазинов, а сайт посетили более 4,5 млн человек. В 2017 году, по информации ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за три дня (с 23-го по 25-е ноября) дополнительный оборот непродовольственных товаров составил 30 млрд рублей, из которых в оффлайне — 24 млрд, в онлайне — 6 млрд Всего оборот онлайн-распродажи достиг 7,5 млрд рублей, в оффлайне — почти 75 млрд В рейтинге самых популярных товаров, как свидетельствует Media Markt, лидировали флагманские модели смартфонов, телевизоров, игровые приставки, ноутбуки и крупная бытовая техника: холодильники, стиральные и посудомоечные машины.

По оценкам аналитиков, пока Россия показывает не очень впечатляющие результаты: рост оборота в основном обеспечен офлайн-ритейлом, при этом онлайн-сегмент растёт менее значительными темпами. Вместе с тем, реальные скидки (без предварительного увеличения наценки) предоставляют единичные игроки.

Американский опыт мы не переняли

В США «чёрные пятницы» стали проводиться ещё в XIX веке, есть даже объяснение, почему они называются чёрными — улицы в дни распродаж были забиты экипажами покупателей, и от их чёрных крыш вся улица приобретала характерный цвет. Такую версию приводит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова . По её словам, какой бы смысл ни придавался термину, экономическая суть этой акции не меняется уже более ста лет: поддержка торговцев, которым в дни распродаж предоставляется возможность реализовать нераспроданные товарные запасы. Однако Россия этот американский опыт так и не переняла, считает эксперт.

«Если присмотреться внимательно, то, кроме названия, мы не заимствовали у США в этой области ничего полезного. В США и многих европейских странах в «Чёрную пятницу» можно купить, например, одежду, обувь, парфюмерию и косметику, бытовую технику со скидкой 50−80%. В России же увидеть на распродаже 50-процентную скидку от рыночной цены — большая редкость, чаще всего скидки ограничиваются 25−30%, а бывает, что и 10−15%», — пояснила News.ru Мильчакова.

По её словам, сами ритейлеры объясняют такую политику высокой стоимостью аренды, высоким налогообложением и любыми иными причинами, в реальности же причина одна — нежелание снижать прибыль. Впрочем, есть ещё один, косвенный фактор: количество нерабочих праздничных дней в России намного превышает аналогичные показатели в США и Европе. Отечественные ритейлеры охотно делают скидки по случаю других праздников, причём тоже небольшие. При этом оборот розничной торговли в стране не особо радует. Если в 2016 году он вырос на 3%, то в 2017-м, когда экономический кризис закончился, оборот поднялся только на 1,2%. Многие крупные торговые сети, особенно торгующие одеждой и обувью, закрываются. Торговля постепенно переходит в интернет и в мобильные приложения, вот здесь обороты растут двузначными цифрами, рассказывает Наталья Мильчакова.

«Чёрная пятница» в России уже прижилась, но со своей спецификой: того, что вам в один прекрасный день «выбросят» одежду или парфюмерию из престижного дома моды по цене вьетнамского рынка, ожидать не стоит. Покупателю остаётся лишь расслабиться и научиться радоваться даже небольшим скидкам», — говорит собеседник News.ru.

Маржа превыше всего

По оценкам аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина , основным драйвером спроса в «Чёрную пятницу» обычно выступает, с одной стороны, синхронное снижение цен в магазинах, а с другой — активный маркетинг. В России же реальные скидки без наценки предоставляют единичные игроки.

«Оборот розничной торговли близок к стагнации, и ритейлеры не готовы жертвовать маржой в условиях сложной экономической конъюнктуры», — отмечает Нигматуллин.

Впрочем, несмотря на «прижимистость» продавцов, недорогой товар в России не залёживается, а у дорогостоящих мировых брендов всегда найдётся своя лояльная аудитория, для которой размер скидки не особо важен. Конечно, такая картина наблюдается далеко не в каждом регионе. По статистике, активнее всего в «Чёрной пятнице-2017» участвовали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В лидеры среди других регионов выбились Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Ханты-Мансийский АО, Иркутская и Нижегородская области.

В прошлом году покупатели чаще, чем в 2016-м, приобретали дорогие гаджеты и пользовались рассрочкой. В интернет-магазине «Связного» продажи увеличились в два раза относительно показателя «Чёрной пятницы-2016», а средний чек — на 54%. Самыми востребованными среди смартфонов стали модели Apple и Samsung из высокого и среднего ценового сегмента, например, iPhone SE iPhone 7 Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy J3.

Надежды россиян

В этом году, по данным опроса компании Picodi, 49% россиян заявили о готовности принять участие в распродажах. Большинство респондентов (48%) намерены купить два-три товара, а 22% планируют потратиться более чем на пять вещей. При этом 41% уже определились с целью покупки, а 59% приобретут то, на что будут самые выгодные скидки. Заранее отложили деньги на «Чёрную пятницу» 51% опрошенных, 4% сообщили, что собираются взять кредит, а 44% — что зарабатывают достаточно, чтобы позволить себе крупные покупки (бытовую технику и электронику).

В среднем, как показало исследование Picodi, мужчины собираются потратить на распродаже больше денег, чем женщины: 8943 рубля против 8317 рублей. Покупателей в «Чёрную пятницу» по сравнению с обычной становится больше примерно на 250%. Среди них преобладают люди в возрасте 25−34 лет. При этом самый большой прирост в процентном соотношении среди покупателей 65+: в России во время распродаж в двадцатых числах ноября их количество вырастает на 325%.

Тёмная сторона

У «Чёрной пятницы», точнее, у проходящих в этот период масштабных онлайн-распродаж есть одна особенность, о которой нельзя забывать. Причём речь идёт не только о России. Эта тёмная сторона несёт потребителям огромные финансовые убытки и не менее серьёзный моральный ущерб. Например, накануне Black Friday-2018 эксперты Group-IB (международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак) обнаружили более 400 сайтов-клонов, которые копируют популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и ещё две сотни сайтов, созданных под известные бренды и интернет-магазины.

Целью этих ресурсов может быть как реклама и продвижение собственных товаров, так и реализация контрафакта. По данным Group-IB, объём онлайн-торговли контрафактной продукцией в РФ за год увеличился на 23% и превысил 100 млрд рублей в 2017 году, по сравнению с 81 млрд в 2016-м. Мошенники предлагают бытовую и компьютерную технику, одежду и обувь, ювелирные изделия, аксессуары, косметику, медицинские препараты, зачастую со скидкой до 80%. Каждый 5-й поддельный товар был приобретён в интернете, в среднем россияне на покупку контрафактной продукции тратят 5 300 рублей. Кроме того, особую опасность для покупателей представляют фишинговые сайты, созданные для кражи денег или данных (логинов, паролей, банковских карт).

«Последствиями подобного мошенничества могут быть как прямые финансовые потери, так и косвенные, в частности, репутационные. По статистике, 64% пользователей перестают покупать продукцию компании после негативного опыта», — заметил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.