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Пятница — черная растратница: американцы потратили на покупки 6 млрд долларов 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Граждане США потратили 6,22 млрд долларов на покупки в интернет-магазинах в "черную пятницу" — день крупных распродаж.
По данным американского телевидения, эти расходы на 23,6% больше показателей прошлого года. Специалисты обращают внимание на то, что в этом году 33,5% от всей выручки интернет-магазинов было получено в результате покупок с мобильных устройств (на 4,4% выше, чем в прошлом году). Также отмечается, что увеличение покупок не в последнюю очередь связано с доработкой мобильных приложений и веб-сайтов торговцев.
Пятница, следующая за Днем благодарения (традиционный североамериканский праздник) знаменует начало сезона предрождественских распродаж.
Сам термин "черная пятница" был использован в 1975 году для обозначения дня, когда поток транспорта в городе достигает пика, а в торговых центрах — наибольшее число покупателей, сообщает ТАСС.
В "черную пятницу" покупатели всего мира подвергаются мощному зомбированию со стороны продавцов, и далеко не все умеют ему противостоять. Стоит ли покупаться на манящие витрины и щедрые предложения? Скидки "по-черному" — реальная выгода или красивый обман?
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ИТАР-ТАСС , Личный счет , Экономика
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