Россияне с самыми высокими запросами оказались не в Москве

Жителям Владивостока нужно около 208 тысяч рублей в месяц для счастья. По этому показателю они опередили москвичей, которые оказались на второй строчке с 207 тысячами. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сервисом SuperJob, их публикует в субботу, 24 ноября, РИА Новости

У россиян спросили: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Участие в опросе приняли жители городов с населением более 500 тысяч человек — 37 населенных пунктов.

На третьем месте оказался Ростов-на-Дону: ростовчане потребовали для счастья 203 тысячи рублей.

Петербург разместился в середине рейтинга: жителей северной столицы вполне удовлетворили бы 160 тысяч в месяц. Самые скромные запросы оказались у челнинцев и оренбуржцев. Им хватило бы 116 тысяч.

Ранее сообщалось, что 84 процента россиян считают себя счастливыми людьми. При этом чаще причиной полного удовлетворения жизнью респонденты называют семью (33 процента), а не хорошую работу (15 процентов) или здоровье (21 процент). Больше оптимизма социологи зафиксировали у людей с хорошим материальным положением (94 процента), чем у бедняков (66 процентов).