Почему налог на имущество многих граждан снова вырос

Россияне получили уведомления по налогу на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. и должны успеть оплатить в ближайшие две недели.

Кроме того, впервые налоговая служба включила в пакет годовых уведомлений квитанции по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), которые налоговые агенты по каким-то причинам не удержали в 2016–2017 гг., но сведения о которых представили в инспекции. Обязанность по уплате такого НДФЛ была перенесена на год, на декабрь 2018 г. Обычно агент по окончании года письменно уведомляет инспекцию и налогоплательщика о невозможности удержания и тогда налог прилетает самому физлицу, напоминает партнер Taxology Алексей Артюх. Важно помнить, что в некоторых случаях ставка НДФЛ может быть выше стандартных 13%: например, при получении призов или выигрышей в рекламных лотереях — 35%.

Если владелец имущества не обнаружил бумажного извещения в почтовом ящике, его нужно поискать в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС): с 2016 г. налоговики получили право не рассылать бумажные уведомления обычной почтой, а направлять их владельцам личных кабинетов на ее сайте в электронном виде. В среду ФНС сообщила, что с июня по октябрь направила физлицам более 68 млн налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2017 г., из них 14,3 млн — через личные кабинеты.

Как считается налог

Имущественные налоги без извещений уплатить невозможно, их рассчитывают сами налоговики. Например, налог на имущество рассчитывается по сложной формуле, которая помимо прочего зависит от региона.

Для большинства россиян в этом году этот налог снова вырос, хотя его ставки практически не изменились. Дело в том, что с 2016 г. расчет налога на имущество граждан постепенно переводится на приближенную к рыночной кадастровую стоимость. Прежде он считался исходя из инвентаризационной стоимости объектов (по БТИ), в большинстве случаев существенно более низкой.

Регионы переходят на расчет налога по-новому постепенно. Первые четыре года с начала применения кадастровой оценки сумма налога увеличивается постепенно (от рассчитанной по инвентаризационной стоимости до расчета по кадастру) с помощью понижающих коэффициентов: в первый год — 0,2, во второй — 0,4, в третий — 0,6, в четвертый — 0,8 и достигнет максимума на пятый год. Например, в Москве и еще 27 регионах налог на имущество физических лиц за 2017 г. исчисляется исходя из 60% кадастровой стоимости и 40% стоимости объектов по БТИ.

Однако в августе 2018 г. было введено важное ограничение: налог на недвижимость не может расти более чем на 10% к прошлогоднему платежу. Так, если сумма налога за 2017 г. превышает сумму налога за 2016 г. более чем на 10%, налог будет равен прошлогоднему платежу плюс 10%, разъясняла ранее налоговая служба.

Вычеты и льготы

До расчета налога кадастровая стоимость каждой квартиры автоматически уменьшается на стоимость ее 20 кв. м, жилого дома — 50 кв. м, комнаты — 10 кв. м. Кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса с жилым помещением уменьшается на 1 млн руб. независимо от числа собственников: если их несколько, 1 млн делится на всех пропорционально долям. Это вычеты.

Лица, имеющие право на специальные льготы по налогу на имущество, например пенсионеры, при наличии нескольких однотипных объектов должны заранее (до 1 ноября) выбрать среди них один для льготы и направить уведомление об этом в налоговую службу.

В этом году изменилась льгота по земельному налогу: если ранее налоговая база уменьшалась на 10 000 руб., то теперь необлагаемой стала величина кадастровой стоимости 6 соток — 600 кв. м участка земли.

При расчете земельного налога налоговые органы в этом году впервые применили вычет для 12,8 млн налогоплательщиков, сообщала ФНС.

Без права на ошибку

Иногда в налоговых извещениях оказываются просто удивительные цифры. Это случается из-за ошибок в определении кадастровой стоимости.

«Года два назад в моей практике был случай, когда человек за половину двухкомнатной квартиры получил квитанцию с суммой налога на 8,5 млн руб. Оказалось, что площадь объекта по ошибке посчитали как площадь многоквартирного дома, где находилось его жилище», — рассказывает президент саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный совет» Алексей Каминский.

Если размер начислений кажется завышенным, то сначала все же придется заплатить налог и только потом добиваться справедливости, констатирует он, иначе на сумму налога будут начисляться пени, как в случае неуплаты. Если вам кажется, что налоговая ошиблась в расчетах, нужно обратиться в инспекцию, стандартный срок ответа — 30 дней, отмечает замруководителя налоговой практики «НАФКО-консультанты» Максим Волобоев.

Нередки случаи завышенной оценки кадастровой стоимости жилья или земли.

«Бывает, что у кадастровых оценщиков не хватает информации о недвижимости. Например, нет данных о годе постройки дома и его считают исходя из типичного года постройки домов в этом кадастровом квартале», — говорит Каминский.

Вариантов оспорить кадастровую стоимость объекта несколько. Например, физическое лицо может обратиться в комиссию по пересмотру кадастровой стоимости при Росреестре или оспорить ее в суде.

«Технические ошибки исправляются довольно быстро, а вот на оспаривание кадастровой стоимости через суд может уйти несколько месяцев», — объясняет Каминский.

Ранее пересмотр кадастровой стоимости, если гражданину удавалось доказать ее ошибочность, происходил с даты начала разбирательства; с этого года новую стоимость применяют с момента, когда ее впервые установили, рассказывает Волобоев.

Достоверность кадастровой стоимости у многих россиян вызывает сомнения: только с января по август 2018 г. комиссии при Росреестре рассмотрели 19 594 заявления по 32 260 объектам, указано на сайте службы. Решение в пользу граждан принято по 61% заявлений.

Наказание за опоздание

Тех, кто не успеет оплатить налог в срок, ждут санкции от ФНС. За каждый календарный день просрочки начисляется пеня, напоминает замруководителя направления налогового консультирования Roedl & Partner Татьяна Степаненко : «Ее размер определяется как неуплаченная сумма налога, умноженная на одну трехсотую действующей ставки рефинансирования ЦБ (с 2016 г. равна ключевой ставке, сейчас составляет 7,5%. — »Ведомости» )». В некоторых случаях незадачливому налогоплательщику придется выплатить еще и штраф, добавляет она. Так происходит, если действия человека помешают ФНС правильно вычислить сумму налога.

«Если есть имущество, о котором налоговый орган не уведомлен (например, машиноместо или дачный домик), то это, по сути, основание для неправильного расчета. Тогда штраф составит 20% от неуплаченной суммы налога, если будет доказано, что налог был занижен умышленно, — 40%», — объясняет Степаненко.

Проверить список объектов можно на сайте ФНС в личном кабинете, говорит она. Сейчас, приобретая имущество, гражданин должен самостоятельно уведомить об этом налоговиков, напоминает Волобоев.

Неплательщикам ФНС сама направляет требование об уплате недоимки и пеней, рассказывает он. В нем же, как правило, указан срок уплаты (стандартный — восемь дней). Штрафы и пени есть и в личном кабинете налогоплательщика. Если сумма задолженности с учетом штрафа и пеней превышает 3000 руб., а налогоплательщик их так и не уплатил, то в течение шести месяцев с момента истечения срока уплаты налоговики могут обратиться в суд с требованием выплатить долг, предупреждает Волобоев. Если суд это требование удовлетворит, долг будет взыскан принудительно, в том числе деньги могут быть списаны с банковского счета неплательщика. Поэтому юристы настоятельно советуют обращаться в налоговую, если имущество, которое вам принадлежит, по каким-то причинам не отражено в налоговом уведомлении.