Деньги из мусора: россиянам придется платить за ЖКХ еще больше

С января 2019 года платежка ЖКХ пополнится еще одной графой — вывоз мусора. Сколько и за что россиянам придется доплатить и как это связано с раздельным сбором мусора?

Мусорный бизнес в хорошие руки

Ничто так не раздражает россиян, как плата за коммунальные услуги, свидетельствует опрос краудлендинговой платформы Penenza.ru: вместе с оплатой аренды и ремонтом 28% опрошенных граждан назвали ЖКХ самым большим источником недовольства. При этом 16% вообще считают, что подобные услуги должны быть бесплатными. Но этого, разумеется, не случится никогда.

Напротив, услуги ЖКХ неуклонно дорожают. Сейчас, например, речь идет о том, что в несколько раз может вырасти оплата за вывоз мусора. «Мусорная реформа» должна была стартовать с 1 января 2017 года, но была отложена на два года из-за того, что субъекты Федерации не смогли вовремя выбрать региональных «мусорщиков». Задача эта, с одной стороны, не из легких — общее количество действующих лицензий по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и размещению отходов составляет превышает 11 тыс. С другой стороны, понятно, что такой выгодный бизнес абы кому отдавать нельзя — важно отдать «в хорошие руки», ведь объем рынка, по грубой оценке Минстроя , почти 9 млрд рублей в месяц (средний тариф — 2,5 рубля с 1 кв. м, в стране около 3,5 млрд кв. м жилья). И недостатка в сырье не будет. Пока люди живы. они будут производить мусор.

Однако сейчас вопрос практически решен. По данным Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктру (НАКДИ), в 75 регионах региональные операторы по состоянию на октябрь 2018 года уже выбраны — их 231. Еще в десяти регионах идут конкурсные процедуры, но время есть. Так что с 1 января 2019 года реформа точно должна стартовать.

«У нас уже нет времени, многие полигоны физически истощены», — пояснял ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

По его словам, если мы "не будем ничего делать, то весь мусор окажется у нас в лесах и на обочинах, это будет экологическая катастрофа". Министр подчеркнул, что за вывоз твердых коммунальных отходов, за их транспортировку и переработку нужно платить и что выбор региональных операторов — первый шаг мусорной реформы.

В Минстрое и Минприроды (они инициаторы мусорной реформы) считают, что после того, как заработает новая схема с участием региональных операторов, тарифообразование станет более прозрачным, система переработки отходов будет развиваться, а число захоронений и нелегальных свалок — снижаться. По оценкам Минприроды, сегодня число несанкционированных свалок в России более чем в 20 раз превышает количество легальных хранилищ отходов.

Что изменится

Закон, который заработает в полную силу с января 2019 года, подразумевает, что жильцы многоквартирных домов будут оплачивать не только вывоз мусора, но и утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО) напрямую подрядчику — тому самому региональному оператору, выбираемому через тендер на десять лет. На этот срок и заключается договор с компанией. По окончании срока действия можно будет перезаключить или расторгнуть договор. С января 2019 года тариф на вывоз и переработку мусора будет прописан отдельной графой в платежке за ЖКУ (сейчас он «зашит» в пункт «содержание и ремонт жилого помещения» и в среднем составляет 2,5 рубля за кв. м). Устанавливаться тариф будет тем самым региональным оператором, в кабалу к которому отдадут жильцов многоквартирных домов.

Стоимость услуги больше не будет рассчитываться по количеству квадратных метров.

Перевозчиков мусора обязали доставлять ТБО только в соответствии с обозначенными маршрутами, а объекты по обращению с ТБО — принимать мусор только от регионального оператора.

«Для того чтобы сделать систему обращения с отходами прозрачной и убрать экономическую мотивацию вывозить мусор на нелегальные полигоны, оператор будет получать деньги не за вывоз отходов, а за их доставку на объект — пункт сортировки, переработки и так далее — определенный в территориальной схеме», — поясняет замминистра строительства РФ, отвечающий за ЖКХ, Андрей Чибис.

Что примечательно, документ позволяет включать в затраты регионального оператора расходы на сортировку отходов. Это позволит извлекать до 30% полезных фракций из смеси мусора и направлять их на утилизацию — дело не только благородное, но и прибыльное. Получение из грамотно отсортированного ТБО вторсырья и энергии в Швеции поставлено, например, на такую широкую ногу, что стране уже перестало хватать своего мусора. Несколько лет назад Швеция начала… импортировать мусор от соседей. В этой стране на свалки попадает менее 5% бытовых отходов.

Отдельной строкой

В Сети гуляют разные цифры новых тарифов — предсказывают взлет цен на вывоз мусора от двух до 50 раз (сейчас владелец 50-метровой «двушки» платит в среднем 125 рублей в месяц). Это притом, что в большинстве регионов тарифы еще не определены (где-то даже и операторы не выбраны). Но уже сейчас понятно: если раньше за ЖКХ был только вывоз мусора (и мы с вами платили только за вывоз), а теперь в его зону ответственности попадает и утилизация, то стоимость услуги вряд ли упадет.

Между тем новые тарифы на вывоз мусора для населения России не должны быть выше нормативных, нагрузка на население не должна быть большой, заверяет нас Минприроды.

«Это сложная задача, мы понимаем всю ответственность перед людьми. Не могут быть тарифы (на вывоз твердых коммунальных отходов) выше нормативных. Эти вопросы детально рассматривает и антимонопольная служба, и прокуратура. Мы понимаем, что нам нужно проследить, чтобы нагрузка на человека не была большой», — говорил недавно министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Хорошая новость в том, что нам не обязательно соглашаться на навязываемый Минстроем и управляющими компаниями вариант «подушевой оплаты». Согласно постановлениям правительства № 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов» и № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» вы имеете право поручить своим УК и ТСЖ от вашего имени не только заключить договор на обращение с отходами с региональным оператором, но и выбрать форму коммерческого учета образовавшихся отходов. Об этом напоминает в своем блоге руководитель направления по взаимодействию с органами власти Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша.

«Если ваша УК выберет формат "по нормативу накопления", то с вас будут брать те самые "страшные" деньги, про которые пишут в местных газетах. И никакого стимула покупать и сорить меньше у вас не будет, потому что плата фиксированная, — говорит эксперт. — Но если будет выбран формат измерения образовавшихся отходов "по количеству и размеру контейнеров", то платить придется только за те твердые коммунальные отходы, которые региональный оператор вывезет с вашей контейнерной площадки. Эти объемы разделят на всех жителей многоквартирного дома и умножат на тариф».

А если добиться установки в вашем дворе контейнеров для раздельного сбора мусора, то этот тариф может быть ниже среднего.

Вторая хорошая новость в том, что нормативы накопления мусора могут быть дифференцированы. В том числе льготные условия могут быть созданы для тех, кто сортирует отходы по видам для дальнейшей переработки, так что быть экологически ответственным может стать еще и выгодно.

Есть еще и третья хорошая новость: если поймать оператора на том, что мусор не вывозится вовремя (не реже одного раза за трое суток в холодное время года и не реже раза в день — в теплое), можно добиться снижения платы. Также можно обратиться за перерасчетом платы за услугу на время командировки или отпуска — если вы отсутствовали более пяти полных календарных дней подряд. Хотя вряд ли найдется много желающих бодаться с региональным «мусорщиком» из-за копеек. На то и расчет — с миру по 100 рублей, кому-то рубаха от Bosco и домик на Лазурном берегу.