МФО превратились в финансовый наркотик для россиян

Рост просрочки по микрозаймам, похоже, остудил пыл микрофинансовых организаций. Они внимательнее выбирают заемщиков, однако продолжают наращивать кредитный портфель за счет уже проверенных клиентов, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро, которые оказались в распоряжении «Ридуса»

В первом квартале 2018 года МФО отклонили 60% заявок на кредит — минимальный показатель за пару лет. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года отказы достигли 76%. Однако уже к концу июня цифры сравнялись — 66% (ровно столько же было во втором квартале 2017-го). А с июля по сентябрь с пустыми руками ушли уже 67% заявителей — на 4% больше, чем годом ранее, и сопоставимо с результатом четвертого квартала прошлого года (68%).

Для сравнения, в традиционных банках в январе-марте 2018 года доля отказов составила 54%, в апреле-июне — 48%, в июле-октябре — 50%. Причем этот показатель плавно снижался и весь предыдущий год: первый квартал — 62%, второй — 58%, третий — 55%, четвертый — 54%.

Меньше чужим, больше своим

Как пояснили «Ридусу» в пресс-службе ОКБ, доля отказов в МФО традиционно выше, чем в банковском секторе. Это связано, в том числе и с тем, что изначально входящая популяция заемщиков таких организаций намного хуже, чем в банках. Большая часть потенциальных клиентов МФО — люди, которым недоступно банковское кредитование по тем или иным причинам (плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, отсутствие необходимого стажа работы, официального дохода и т. д.)

Но при этом нужно понимать, что МФО тоже не выдают займы всем желающим, а довольно внимательно подходят к оценке приемлемого кредитного риска, и системы управления рисками у большинства крупных игроков рынка не отстают от банковских, уверяют в бюро.

Вместе с тем, общий объем выдач новых микрозаймов за первые 10 месяцев 2018 года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года — с 25,16 млрд до 30,65 млрд рублей. При этом их число увеличилось только на 4% — с 3,34 до 3,48 млн, а количество новых заемщиков сократилось на 20% — с 2,37 до 1,96 млн Скорее всего, это говорит о том, что микрофинансовые организации кредитуют своих существующих заемщиков с более низким уровнем кредитного риска, выдавая им более крупные суммы, полагают в ОКБ. По данным компании, средний чек в МФО за год вырос с 7 518 до 8 793 рублей.

«По мере роста рынка микрозаймов, по мере того как увеличивается количество людей, которые воспользовались услугами МФО, они успевают уже и там обрасти некой положительной кредитной историей, а значит, им легче одобряют и новый кредит», — отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Но при этом проценты остаются грабительскими. По оценкам бюро кредитных историй «Эквифакс», полная стоимость кредита по состоянию на сентябрь 2018 года составила 555%. Это на 29% меньше, чем в январе, но все равно впечатляет.

«По этой же причине растёт и средний размер микроссуд, плюс ещё инфляция, а многие семьи по уши в кредитах, и не успевают проводить платежи без этих займов, к которым они постепенно привыкают», — добавляет эксперт.

Для заемщиков такое повышение кредитной нагрузки при любом снижении их дохода или его потере несет в себе риски неплатежей и ограничения доступа к легальному кредитованию в принципе, соглашаются в ОБК. А вот для финансовой системы и экономики в целом значительной угрозы пока не видят, поскольку объемы рынка микрофинансирования все еще невелики по сравнению с банковскими.

По данным бюро, объем задолженности граждан по открытым займам МФО составляет около 47,3 млрд рублей, тогда как задолженность по банковским кредитам — порядка 14,5 трлн. рублей. В «Эквифакс» называют совсем другие цифры: 112 млрд рублей в третьем квартале этого года (в 1,5 раза больше прошлогодних значений), при этом уровень просрочки уже достиг рекордных 40,3%. Не удивительно, что МФО снова повысили число отказов.

На игле

Снижение бдительности МФО в начале года вполне объяснимо: трудно устоять перед соблазном, когда так растет спрос. Уставшие от четырех лет экономии россияне бодро полезли в кредитную петлю, но коммерческие банки за годы кризиса пересмотрели свою стратегию кредитования населения и сместили акцент на проверенных и наиболее надежных заемщиков.

«Именно за счет них российские банки и наращивают объем кредитования. Естественно, для тех, кому банки сказали — нет, а их становится все больше и больше, остается только одна возможность — занять в МФО. Учитывая ухудшение перспектив российской и глобальной экономики, сложившаяся практика кредитования создает условия для создания гигантской группы потенциальных банкротов среди россиян», — предупреждает главный аналитик ООО «ЦАФТ» Антон Быков.

Ничего хорошего для заёмщиков, за редким исключением, в этой ситуации быть не может, согласен Пушкарев. Кого-то перехваченные на короткий срок под бешеные проценты деньги, может быть, и выручают, но слишком часто они берутся лишь для того, чтобы тут же отдать другой долг: успеть сделать вовремя платёж банку или расплатиться со знакомыми, у которых занимали до этого.

«Слышал истории, как некоторые берут для этих целей микрокредит сразу в нескольких точках МФО. И что изредка услугами МФО пользуются даже владельцы мелкого семейного бизнеса, если им не хватает срочно наличных на аренду, на закупки сырья, товаров. Рассчитывают перекрутиться буквально за несколько дней или максимум за неделю: возьмут 50 тысяч, вернут 55 или 60 тысяч», — говорит эксперт.

Если такой заёмщик зарекомендовал себя перед МФО как надёжный, то есть уже брал в долг такую же или меньшую сумму и в срок вернул с процентами, одобряют такие займы легко, отмечает аеалитик. Но это говорит лишь о недостаточной доступности кредитов для малого бизнеса.

«Если уж под сумасшедшие проценты МФО такой предприниматель умудряется выйти как-то в ноль или в мини-плюс, уж он, наверное, справился бы и с платежами в банк под куда более нормальный процент», — рассуждает Пушкарев.

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский , в свою очередь, полагает, что и в сегменте классического банковского кредитования, и в более рискованном МФО, по сути, процессы проистекают родственные, если не сказать, одни и те же. И угроза для финансовой системы растёт как снежный ком.