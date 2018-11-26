Россиянам станет сложнее получить кредит

С октября 2019 года банки начнут оценивать закредитованность заемщика перед выдачей займа на сумму от десяти тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк

Нормативный акт, вводящий новое правило, был принят ЦБ в октябре 2018 года. В 2019-м банки начнут оценивать долговую нагрузку клиентов — показатель payment-to-income (PTI), демонстрирующий, какую часть месячного дохода человек тратит на погашение долгов.

Для оценки PTI банки будут запрашивать у клиента документы с данными о доходах и проверять эту информацию. Данные о других займах банки смогут получить в бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал «Известиям», что сейчас банки запрашивают у клиента справку с работы, также заемщик сам указывает уровень дохода в заявлении. По словам Волкова, эти данные проверяют только при оформлении крупных ссуд.

До октября 2020 года для займов на сумму до 50 тысяч рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи: определяя PTI, банки будут учитывать доход, указанный самим клиентом в заявлении.

После 2020 года кредитные организации начнут проверять, достоверную ли информацию указал клиент, даже если речь идет о кредите в десять тысяч рублей. В ЦБ рассчитывают, что эти меры затормозят рост закредитованности россиян.

По данным Волкова, сейчас в России 12,5 процента заемщиков отдают на погашение долгов более половины своего месячного дохода. Он отметил, что PTI в 50 процентов является предельным, а для комфортной жизни нагрузка должна быть не более 30 процентов.

Зампред Локо-банка Ирина Григорьева заявила, что у банков уже есть собственные процедуры, чтобы оценить риски и платежеспособность клиента с высокой степенью точности. По ее мнению, новая мера повлияет на скорость принятия решение о выдаче займа.

Ранее стало известно о решении ЦБ повысить коэффициенты риска по потребительским кредитам, выданным по ставкам от десяти процентов годовых. Их выдача станет менее выгодной для банков, так как теперь для этого им потребуется больше уставного капитала. С помощью такой меры регулятор будет бороться с закредитованностью населения и помогать росту качества кредитных портфелей банков. Клиентам из группы риска (без кредитной истории или подтвержденного дохода) станет сложнее получить кредиты без указания целей.