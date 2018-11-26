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Вкладчики «Кэшбери» понесли деньги в новый проект 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: страница Артура Варданяна во «ВКонтакте»
Вкладчики «Кэшбери», не дожидаясь обещанных 1 декабря выплат, переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC (Global Decentralized Community). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на инвесторов.
Перевести деньги в GDC можно через личный кабинет на сайте «Кэшбери». Инвесторы считают, что вывести деньги уже не получится, поэтому для возврата средств надо использовать другие способы. Заявлено, что GDC начнет работу через два месяца, причем работать будет в 10 странах. Часть участников «Кэшбери» переведут в новый проект автоматически, например, те, чьи вложения не превышали 20 тысяч рублей.
В Центробанке сообщили, что знают о новом проекте Варданяна. Регулятор «мониторит всю информацию, которая касается появления или заявлений о появлении потенциальных финансовых пирамид», указали представители Банка России.
Пока о деятельности GDC известно лишь то, что это будет «децентрализованное инвестиционное сообщество, работающее по принципу многоуровневого маркетинга и блокчейн». Размеры дохода инвесторов не указаны. По оценке экспертов, потерявшие деньги клиенты рассчитывают вернуть вложения, оказавшись на верхушке новой финансовой пирамиды за счет следующих вкладчиков.
1 ноября глава группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян заявил о том, что компания прекращает работу, из-за происков врагов. Он пообещал вернуть деньги, но признал, что со всеми рассчитаться не получится. Тогда же он анонсировал создание новой платформы GDC, куда пообещал автоматически перевести часть вкладчиков «Кэшбери».
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Комментарии
Артур Варданян , Центральный банк России , Личный счет
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